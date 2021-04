Noto divulgatore scientifico, conduttore televisivo, scrittore e giornalista, ecco quanto guadagna Alberto Angela.

Figlio di Piero Angela, con cui ha condotto e ideato alcuni programmi culturali di successo, Alberto Angela è un noto divulgatore scientifico, conduttore televisivo, ma anche scrittore e giornalista. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Alberto Angela, con molti curiosi di scoprire qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Alberto Angela: chi è, altezza, carriera

Nome: Alberto Angela

Altezza: 180 cm

Peso: 80 kg

Data di nascita: 8 aprile 1962

Luogo di nascita: Parigi

Nato a Parigi l’8 aprile 1962, Alberto Angela è alto 180 cm, pesa 80 kg ed è del segno zodiacale dell’ariete. Si è diplomato in Francia, per poi iscriversi alla facoltà di Scienze naturali alla Sapienza di Roma, laureandosi con il massimo dei voti. Ha prestato servizio militare nel Corpo dei Vigili del Fuoco, per poi conseguire diverse specializzazioni nell’ambito paleontologico e paleoantropologico. Ha svolto l’attività di ricerca per oltre 10 anni, fino ad arrivare all’inizio degli anni ’90 sul piccolo schermo in veste di divulgatore scientifico.

Alberto Angela ha cominciato a lavorare come conduttore per la Televisione Svizzera Italiana, grazie al programma Albatros. Una serie che è stata in seguito riproposta in Italia da Telemontecarlo. Nel 1993 concepisce e scrive, assieme al padre Piero Angela, Il pianeta dei dinosauri, trasmesso su Rai 1. Apprezzato conduttore e divulgatore, ha svolto i suoi interventi su tutti i continenti, presso siti archeologici e paleontologici, ma anche centri di ricerca e santuari naturalistici.

Ha affiancato spesso il padre alla conduzione di Superquark, di cui è anche uno degli autori, così come dei programmi Quark Speciale e Viaggio nel cosmo. A tal proposito nel 1997, per Superquark, è stato il primo con la sua troupe a realizzare un servizio televisivo nella più grande tomba egizia mai scavata, ovvero la KV5, nella Valle dei Re, opera voluta da Ramses II per i suoi figli. Sempre nel 1997 lo vediamo al timone del programma Passaggio a Nord Ovest, per poi continuare a riscuotere un grande successo grazie anche ad altri programmi come Stanotte a… e Meraviglie – La penisola dei tesori.

Ma non solo, è anche conduttore e autore del programma Ulisse – Il piacere della scoperta, con cui ritorna sul piccolo schermo il 21 aprile 2021 con 5 nuove puntate. Apprezzato giornalista, Alberto Angela ha collaborato con testate giornalistiche come La Stampa, La Voce, Epoca e Airone. Il noto conduttore televisivo, inoltre, ha pubblicato numerosi libri inerenti l’ambito scientifico, le scoperte paleontologiche, opere d’arte e importanti personalità storiche.

Alberto Angela: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Alberto Angela si sa davvero ben poco. Convolato a nozze nel 1993 con Monica, dalla loro storia d’amore sono nati tre figli, ovvero Riccardo, classe 1998, Edoardo, nato nel 1999, e Alessandro, nato nel 2004.

A proposito dei figli e del loro futuro, Alberto Angela, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a La vita in diretta, ha dichiarato: “Come tutti i ragazzi sono molto curiosi. Però io uso la strategia che è stata usata con me: ognuno trovi la sua strada, poi si vedrà. Ogni papà deve, secondo me, non dire al figlio cosa deve fare ma consigliarlo su cosa sarebbe meglio non fare“.

Alberto Angela: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Alberto Angela. Vista la sua carriera, all’insegna di documentari, programmi televisivi e divulgazione scientifica, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A tal proposito, stando a quanto si evince da Money, Alberto Angela, secondo gli ultimi dati risalenti al 2017, percepirebbe dalla Rai un ingaggio pari a circa 400 mila euro.

Somma a cui bisogna aggiungere i guadagni derivanti dalla varie pubblicazioni scientifiche e libri. Ma non solo, visto il crescente successo delle sue trasmissioni, sembra che in seguito, stando a quanto riportato da “Il Fatto Quotidiano”, il suo compenso sia notevolmente aumentato, tanto da arrivare a 950 mila euro a stagione. Come già detto, però, si tratta solamente di indiscrezioni e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Alberto Angela: Instagram e Facebook

Molto riservato, Alberto Angela ha un profilo sia su Instagram che su Facebook, attraverso i quali condivide foto e video inerenti la sua professione e i programmi da lui condotti.