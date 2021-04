Tra i cantautori più conosciuti e apprezzati della musica italiana, ecco quanto guadagna Francesco De Gregori.

Francesco De Gregori è senz’ombra di dubbio uno degli artisti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Autore di numerosi brani di successo, è conosciuto anche come il “Principe” dei cantautori, così come soprannominato da Lucio Dalla durante Banana Republic. Una carriera ricca di soddisfazioni, quella di Francesco De Gregori, con molti che si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Francesco De Gregori: chi è, altezza, carriera

Nome: Francesco De Gregori

Altezza: 192 cm

Peso: circa 88 kg

Data di nascita: 4 aprile 1951

Luogo di nascita: Roma

Nato a Roma il 4 aprile 1951, Francesco De Gregori è alto 192 cm, pesa circa 88 kg ed è del segno zodiacale dell’Ariete. Figlio di un bibliotecario di nome Giorgio e di una insegnante di lettere, ovvero Rita Grechi, si è diplomato presso il liceo classico Virgilio, per poi intraprendere una carriera all’insegna del successo in qualità di cantautore e musicista. Nel 1966 comincia a suonare la chitarra, per poi cominciare ad esibirsi in pubblico grazie al fratello Luigi. Quest’ultimo, infatti, suonava ogni settimana al Folkstudio. Proprio qui Francesco De Gregori ha conosciuto altri noti artisti, come Antonello Venditti e Mimmo Locasciulli.

Il suo esordio da solista avviene nel 1973 grazie al suo primo album Alice non lo sa. L’artista, però, raggiunge l’apice del successo nel 1975 grazie a Rimmel. In seguito inizierà a collaborare con molti artisti, tra cui ad esempio Lucio Dalla. Una carriera all’insegna del successo, che subisce una piccola battuta d’arresto nel 1976 per via di un “processo pubblico” al Palalido di Milano, in cui viene contestato da alcuni attivisti. Una vicenda che aveva segnato il cantautore, tanto da affermare: “Non canterò mai più in pubblico“. Nonostante il paventato ritiro, l’artista continua la sua carriera, pubblicando nel 1978 l’album “De Gregori”, che contiene anche il brano “Generale”.

Poco dopo è protagonista della tournée “Banana Republic“‘ con Lucio Dalla, fino ad arrivare ad essere l’autore del brano Mariù, che verrà presentato nel 1980 da Gianni Morandi al Festival di Sanremo. Considerato il cantautore per eccellenza, ha realizzato nel corso degli anni vari brani all’insegna del successo. Protagonista di molti tour, così come partecipazioni a trasmissioni sia radiofoniche che televisive, è anche uno tra gli artisti con il maggior numero di riconoscimenti da parte del Club Tenco, con sei Targhe Tenco e un Premio Le parole della musica.

Francesco De Gregori: vita privata, moglie, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Francesco De Gregori si sa ben poco. Nel 1978 è convolato a nozze con Francesca Gobbi e dalla loro storia d’amore sono nati i figli Marco e Federico. Proprio come il noto cantautore, anche Francesca Gobbi è appassionata di musica, tanto da aver suonato a qualche concerto del marito. A tal proposito lo stesso Francesco De Gregori, in un’intervista rilasciata a La Sicilia ha raccontato:

“Lei è sempre più brava e non lo dico da sposo, ma da musicista. A lei piace moltissimo ed è diventata molto più espressiva e compiacente verso il pubblico. Al punto che adesso suona anche il tamburello e fa i coretti su Rimmel, che peraltro è una canzone che ho scritto quando Chicca ancora non stava con me, cosa che l’ha divertita ancora di più“.

Francesco De Gregori: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Francesco De Gregori. Vista la sua lunga carriera all’insegna del successo, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. In genere, infatti, stando ad alcune indiscrezioni, sembra che il guadagno di un artista del suo calibro si aggiri tra i 500 mila e gli 800 mila euro l’anno. Come già detto, però, si tratta solamente di rumors e non sono mai giunte conferme in merito da parte del diretto interessato.

Francesco De Gregori: Instagram

Tra i cantautori più conosciuti e apprezzati del mondo della musica, Francesco De Gregori ha anche un account su Instagram attraverso il quale condivide spesso scatti e video inerenti la sua attività professionale all’insegna della musica.