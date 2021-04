Duo comico molto amato dal pubblico, noto ad esempio per il programma Emigratis, ecco quanto guadagnano Pio e Amedeo. Si tratta di cifre da capogiro.

Famosi per essere stati inviati de Le Iene, Pio e Amedeo sono riusciti a raggiungere il massimo della popolarità grazie al successo ottenuto con il programma Emigratis. Fra i comici più apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano, sono in molti a chiedersi, ad esempio, a quanto ammonti il loro patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi sono, la loro carriera e soprattutto quanto guadagnano.

Pio e Amedeo: chi sono, altezza, carriera

Nome: Amedeo Grieco

Altezza: 177 cm

Peso: 74 kg

Data di nascita: 20 agosto 1983

Luogo di nascita: Foggia

Nome: Pio D’Antini

Altezza: 175 cm

Peso: 70 kg

Data di nascita: 25 agosto 1983

Luogo di nascita: Foggia

Nati a Foggia, entrambi nel 1983, Pio e Amedeo sono due comici molto apprezzati e conosciuti del mondo dello spettacolo nostrano. I nomi all’anagrafe dei due artisti sono rispettivamente Pio D’Antini, nato il 25 agosto sotto il segno della Vergine e Amedeo Grieco, nato il 20 agosto sotto il segno del Leone. I due hanno iniziato a lavorare come animatori turistici, per poi intraprendere una carriera all’insegna del successo sul piccolo schermo. Nel 2004, infatti, hanno debuttato su una tv locale, Telefoggia, grazie al programma Occhio di Bue.

In seguito Pio e Amedeo hanno preso parte al programma Rai dal titolo Stiamo tutti bene e successivamente a Base Luna. Qui sono riusciti fin da subito a farsi apprezzare per la loro grande simpatia, oltre che irriverenza. Non a caso poco dopo approdano a Zelig, fino a diventare invitati a Le Iene dove ricopriranno i panni degli Ultras dei Vip. Il loro compito, infatti, era quello di seguire volti noti del mondo dello spettacolo e accoglierli con dei veri e propri cori da stadio. In seguito scrivono un loro format, che ha permesso al duo comico di raggiungere l’apice del successo.

Si tratta, infatti, del programma Emigratis, durante il quale i due artisti sono riusciti a scroccare soldi a tantissimi vip, come ad esempio Fedez, Chiara Ferragni, ma anche Gianluca Vacchi e tanti altri ancora. Nel 2014 è uscito il loro primo film, Amici come noi, mentre nel 2019 hanno calcato il palco dell’Ariston, intrattenendo il pubblico in occasione della 69esima edizione del Festival di Sanremo. Spesso protagonisti dei programmi di Maria De Filippi, come Amici; nel 2021 Pio D’Antini e Amedeo Grieco conducono il programma Felicissima Sera su Canale 5.

Pio e Amedeo: vita privata, mogli, figli

Noti per la loro grande comicità, della vita privata di Pio e Amedeo si sa ben poco. Entrambi sono sposati e hanno figli. Entrando nei dettagli, Pio D’Antini è convolato a nozze nel 2016 con la modella Cristina Garofalo. Dalla loro storia d’amore è nata, sempre nel 2016, la figlia Chiara.

Per quanto riguarda la vita privata di Amedeo Grieco, invece, è sposato con Maria Finizio. Dalla loro storia d’amore sono nati i figli Federico nel 2015 e Alice nel 2019.

Pio e Amedeo: quanto guadagnano e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i loro guadagni. Vista la loro carriera, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. Stando a quanto riportato da Money, ad esempio, il loro primo film, Amici come noi, è riuscito ad ottenere il primo posto nel box office italiano già dal giorno d’uscita. Un vero e proprio successo, tanto che nel primo weekend era arrivato ad incassare la cifra record di 1.275.272 euro.

Poco dopo i due artisti hanno consolidato il proprio successo con Emigratis, per poi calcare il palco dell’Ariston nel 2019. Un’esperienza senz’ombra di dubbio importante, per cui avranno sicuramente ottenuto un compenso non affatto indifferente. A questi bisogna poi aggiungere i guadagni derivanti dai vari programmi televisivi, oltre che spettacoli teatrali sempre sold out. Come già detto, però, non sono disponibili informazioni dettagliate in merito ai loro compensi e patrimoni.

Pio e Amedeo: Instagram e Facebook

Tra i comici più seguiti del mondo dello spettacolo italiano, Pio e Amedeo hanno un profilo in comune, sia su Facebook che su Instagram, attraverso il quale condividono spesso foto e video con i loro tantissimi follower.