Dazn e Tim sono pronte a presentare una nuova promozione per tutti i clienti che desiderano vedere la prossima stagione di Serie A.

Il calcio si rivela essere senz’ombra di dubbio uno degli sport più amati e seguiti dagli italiani. Non a caso sono in molti ad essere interessati alle varie dinamiche che lo riguardano, come ad esempio la creazione della Superlega. Una vicenda che ha dato vita ad un vero e proprio terremoto, per via degli importanti cambiamenti che potrebbe comportare nell’imminente futuro. In attesa di capire come si evolverà tale situazione, sono in molti ad essere interessati anche alle varie dinamiche che riguardano i diritti TV, per la trasmissione delle partite.

Dopo anni all’insegna del dominio di Sky, d’altronde, si è assistito anche in questo ambito ad un vero e proprio colpo di scena. Dazn, infatti, si è assicurata la trasmissione di ben 7 gare su 10 della prossima stagione calcistica, dando così il via ad una rivoluzione. Una novità che ha destato particolare interesse, con Dazn che sembra pronta a stupire i tifosi con una nuova offerta, frutto della partnership con Tim. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Calcio in tv, occhio a Tim e Dazn: nuova offerta a partire da luglio 2021

In attesa di vedere come cambierà il mondo del calcio, in seguito alla creazione della Superlega, Dazn è al lavoro per stupire i propri utenti con dei nuovi pacchetti economici. Il noto servizio streaming, infatti, trasmetterà 7 gare su 10 della prossima stagione calcistica di Serie A. Un risultato senz’ombra di dubbio importante, raggiunto anche grazie alla collaborazione con TIM.

A tal fine la partnership Tim-Dazn è pronta a stupire tutti i tifosi con una nuova promozione che sarà resa disponibile a partire da luglio. Al centro dell’attenzione, come è facile immaginare, la Serie A. DAZN, infatti, si avvarrà del supporto tecnologico di TIM per la visione dei suoi contenuti. L’operatore di telefonia, dal suo canto, potrà trasmettere i programma di Dazn su TIMVISION. Un accordo importante, che segna un nuovo modo di vivere e vedere il calcio.

Al momento, comunque, non è dato sapere quali saranno le tariffe applicate da Dazn e Tim. Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire quali saranno i costi da dover sostenere in vista della nuova stagione di Serie A.