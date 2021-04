Dopo la morte della più famosa diva di Hollywood, c’è ancora chi guadagna dalle sue foto. Quello che non sapete su Marilyn Monroe.

59 dopo la sua morte, Marilyn Monroe rimane una delle attrici più iconiche al mondo. Simbolo di eleganza e di fascino senza tempo, le sue immagini vengono riprodotte ancore e distanza di tanto tempo. Ma chi trae vantaggio dalla sua immagine? Scopriamolo.

Chi prende soldi dall’immagine di Marilyn Monroe

Marilyn Monroe perse la vita, per cause sconosciute, il 5 agosto 1962, all’età di 36 anni. Quasi 60 anni dopo, la sua immagine viene ancora riprodotta, a scopo commerciale, per numerose pubblicità, cover, foto, ecc. Un’icona che non tramonterà mai; il suo volto guadagna ancora quantità di denaro enormi, ma chi la possiede?

LEGGI QUI >>> Isola dei famosi, quanto costa il vestito di Ilary Blasi: roba da reality

Chi possiede il denaro di Marilyn Monroe?

Una domanda ci sorge spontanea. Marilyn è morto senza eredi o figli . Alla sua morte, il suo patrimonio ha raggiunto la cifra di 800.000 dollari, che, a causa dei debiti, si è ridotto a 370.000. A chi ha lasciato questo denaro?



L’attrice è stata molto generosa in vita come alla morte: le sue proprietà andarono al produttore Lee Strasberg e alla sua prima moglie , Paula Strasberg, a cui Marilyn era stata molto legata. Il 75% dei diritti di proprietà intellettuale va a Lee mentre il restante 25% alla sua terapista Marianne Kris.

LEGGI QUI >>> Comprare a rate su Amazon è possibile: tutto quello che c è da sapere

Ulteriori $ 10.000 alla sua assistente personale e alla sorellastra. $ 5.000 in un fondo fiduciario per l’istruzione del figlio del suo assistente e $100.000 in un altro fondo fiduciario per sua madre.

La vicenda dell’eredità della Monroe è molto colorata; Nel 1967 dopo la morte di Paula Strasberg,(grande amica di Marilyn) Lee Strasberg sposò Anna Mizrahi, una giovane donna venezuelana di 28 anni.

Anna divenne l’ erede del 75% del patrimonio di Marilyn compresi i diritti sulla sua immagine e tutti i soldi che aveva generato durante la sua carriera.

LEGGI QUI >>> LOL, gli oggetti della serie sono ormai un cult: dove comprarli e quanto costano

Mizrahi ha saputo trarne vantaggio da questa fortuna, diventando proprietaria del “marchio”, ha firmato accordi in modo che il nome, la firma e l’immagine di Monroe comparissero su migliaia di prodotti e promozioni.

Anna ha reso Marilyn una delle celebrità morte più pagate al mondo, generando decine di milioni di entrate e soldi.