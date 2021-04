Elegante e bellissima come sempre, Ilary Blasi in occasione dell’Isola dei famosi indossa in un abito che fa impazzire. Quanto costa?

Bella, intelligente e con un gran carisma. Ilary Blasi è la nuova conduttrice di questa nuova edizione dell’isola dei famosi. Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del reality, e tra i vari colpi di scena e le prove dei concorrenti, il pubblico da casa non ha potuto non ammirare il look della presentatrice. Noi di Contocorrenteonline.it vogliamo svelarvi il costo dell’abito.

Abito Ilary Blasi: quanto costa?

Ilary Blasi è una showgirl italiana, diventata famosa per aver partecipato come ballerina al programma televisivo Passa parola condotto da Gerry Scotti. Una donna semplice, verace e con un carattere gioioso, Ilary È famosa al grande pubblico anche per essere la moglie di Francesco Totti, leggenda della A.s. Roma.

Così bella ed irresistibile. non ne sbaglia una, soprattutto nei look. Tornando in tema di Fashion, nella puntata andata andata in onda ieri sera, 15 aprile 202, la conduttrice ha sfoggiato un abito da urlo, motivo per cui gli utenti sul web sono corsi immediatamente alla ricerca del prezzo. Quanto costa l’abito? Scopriamolo insieme e di quale brand si tratta.



Abito Ilary Blasi: quanto costa l’outfit all’Isola dei Famosi

Un abito così bello non può non catturare subito l’attenzione del web che si è focalizzata sull’outfit della presentatrice. Abbiamo avuto il piacere di vedere una Blasi sempre spigliata ed in ottima forma, per la serata dell’Isola Dei Famosi. Il vero elemento di curiosità è che non ha badato a spese per gli outfit.

L’abito da capogiro, è firmato da Rhea Costa ed è creato con una stoffa molto molto pregiata. Il suo valore si aggira intorno 1000€. Stesso discorso per le scarpe, belle e provocanti, sono del brand italiano Casadei (uno tra i marchi più amati della conduttrice) e e costano ben 1185€. A svelarci questi particolari sul look della conduttrice è Manuel Di Gioia. Stylist e consulente di immagine, ad in ogni occasione riesce a far risalire al prezzo e al brand degli outfit dei nostri vip..