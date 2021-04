Clienti allarmati per le funzionalità notturne della nota prepagata che in certe ore smette di funzionare, generando preoccupazione.

Nelle ore notturne il servizio smette di funzionare, nelle ore notturne succede che nel bel mezzo di una operazione qualcosa potrebbe andare storto. Nelle ore notturne, criteri che determinano il malfunzionamento della nostra carta prepagata Postepay, paradossalmente ci proteggono da incursioni da parte di malintenzionati, truffe e quant’altro. A questo punto i clienti, però, vogliono vederci chiaro e capire cosa non va, di notte alla loro Postepay.

Succede, praticamente, che Posteitaliane, di notte, spesso, molto spesso, attivi operazioni d di manutenzione nei confronti di server, gestione servizi e quant’altro. Questo, ovviamente, può portare, anzi, porta con assoluta certezza ad una serie di disservizi, che possono variare tra l’impossibilità di utilizzare servizi on line, oppure di effettuare operazioni di acquisto attraverso i siti web che di solito utilizziamo, tutto normale quindi, nessuna preoccupazione.

La notte smette di funzionare: in molti temono si tratti di truffa on line

Nella maggior parte dei casi, scontrandosi con la difficoltà di utilizzare la propria carta prepagata nelle ore notturne, in molti pensano ad attacchi da parte di truffatori, oppure di essere finiti nella rete di malintenzionati che hanno in qualche modo clonato la nostra carta prepagata. Niente di tutto ciò, si tratta di semplice e comune, ordinaria amministrazione. A questo punto, bisognerebbe soltanto attrezzarsi per quando certe dinamiche prendono forma.

Richiedere una nuova prepagata, magari fornita da altra azienda, cosi da fare in modo di avere sempre, in qualche modo, le spalle coperte in caso di malfunzionamento di Postepay. La possibilità concreta che ciò si verifichi è più che reale, quindi munirsi di altra prepagata potrebbe essere una brillante idea.

A questo punto, quindi, non resta che mettersi l’anima in pace e provvedere in altro modo per quando arriveranno i momenti di “buio”, ecco tutto.