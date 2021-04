Incredibile vincita con una giocata di soli 20 euro. Un biglietto vincente che ha riempito di soddisfazione i gestori della tabaccheria.

Una vincita straordinaria verificatasi a Pesaro, presso la tabaccheria Piccini, molto nota in città. Un biglietto del Maxi Miliardario da 20 euro per una vincita di 50mila euro. Tantissima soddisfazione presso la tabaccheria fortunata, con il titolare, Stefano Piccini che, come spesso capita in certe occasioni, felice del fatto che a vincere sia stato un cliente abituale di quell’attività. Un persona che ha dato felicità a tutti con la sua incredibile vincita.

La vittoria al gratta e vinci è qualcosa che prende ed esalta tutti i presenti, considerando che parliamo di una tabaccheria, luogo in cui si concentra, ovviamente con le dovute precauzioni un traffico di persone molto elevato. Immaginiamo la vittoria del fortunato in questione, una parola di esultanza, un sorriso, un gesto di estrema soddisfazione, e poi la conferma del gestore del locale, sicuramente un momento magico per tutto l’ambiente.

Spendi 20 guadagni 50mila: le parole che hanno commosso la città di Pesaro

La zia del titolare dell’attività, in una serie di dichiarazioni ha descritto perfettamente il momento della vincita, facendo anche riferimento al vincitore dei 50mila euro, una persona che, tra l’altro, viveva un forte momento di crisi, e che dalla vincita troverà di sicuro giovamento. La donna parla con estrema soddisfazione, è felice, e si sente, per quello che è successo nella tabaccheria di suo nipote, dove già nel 2008 furono vinti 500mila euro.

“Siamo rimasti increduli e meravigliati – racconta Giuseppina Piccini, zia del titolare – contenti per questa vincita, soprattutto perché il fortunato è un nostro cliente abituale che apprezziamo e stimiamo per la sua umiltà, è un grande lavoratore che si trovava a fronteggiare un periodo di crisi, siamo contenti che la fortuna abbia girato dalla sua parte”.

Tabaccheria fortunata, insomma, che di certo, in futuro, regalerà nuove emozioni e soddisfazioni ai clienti e ai suoi dipendenti.