Baciato dalla fortuna proprio nel giorno di Pasqua. Il fortunato vincitore vedrà con molta probabilità cambiare la propria vita.

Una vincita davvero eccezionale a Parma, presso la tabaccheria Pedrazzoni, una delle più note della città emiliana. Una vincita che ha fatto subito discutere per come è arrivata. Le circostanze fortunate, il gioco che ha permesso di ottenere la straordinaria vincita, il Milion Day con la sua estrazione quotidiana. La soddisfazione del gestore della tabaccheria, curioso più che ma di conoscere il nome del vincitore, sperando si tratti di un cliente abituale.

Una combinazione vincente, chissà quanto casuale e quanto studiata, per quanto si possa riflettere sui numeri, considerato che alla fine, è sempre la fortuna a comandare, a dettare le regole. 15, 21, 23, 24 e 25, la sequenza da 1 milione di euro che ha fatto brillare gli occhi al titolare, Emiliano Pedrazzoni, che a questo punto spera che il vincitore si ricordi di loro, della sua ricevitoria, insomma.

Un nuovo milionario nella ricevitoria dei sogni: come funziona il Milion Day

La soddisfazione e l’entusiasmo di Emiliano Pedrazzoni è incontenibile: “Si tratta della vincita più alta mai avvenuta in ricevitoria. Da noi giocano in tanti, non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato o la fortunata. Ci siamo accorti solo questa mattina della vincita. Speriamo sia un cliente abituale e che si ricordi di noi”. Ma come funziona realmente il Milion Day? Una estrazione quotidiana, alle ore 19:

Indovinando 2 numeri: indovinare almeno 2 dei 5 numeri giocati e vincere 2€ .

e vincere . Indovinando 3 numeri: indovinando 3 di numeri su 5 . Il premio in denaro sarà di 50€ .

. Il premio in denaro sarà di . Indovinando 4 numeri: indovinando 4 di numeri su 5 : la vincita sarà pari a 1.000€ .

: la vincita sarà pari a . Indovinando 5 numeri: indovinando tutti e 5 i numeri giocati, la vincita prevista è di 1 milione di euro

Una vincita eccezionale, insomma, che di certo cambierà la vita del fortunato possessore della giocata vincente. La dea fortuna, in alcuni casi, può davvero cambiarti la vita.