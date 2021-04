La fortunata tabaccheria si è vista recapitare la fotocopia del biglietto vincente. Ancora sconosciuto il vincitore.

Il Gratta e Vinci in questione, è quello dela serie “Tutto per tutto”. La vincita concretizzatasi a Scafati, in provincia di Salerno, vale ben 100mila euro ed ha lasciato tutti sorpresi in città e presso la ricevitoria fortunata. Il Tabacchi Palomba, molto nota nel centro alle porte di Salerno, si è visto recapitare, sotto la serranda, una fotocopia del biglietto vincente. Una notizia che ha profondamente colpito tutti. Ci si ricordava di quel biglietto fortunato.

Una della titolari ha infatti dichiarato di ricordare bene il biglietto in questione, che per tanti giorni l’ha avuto davanti agli occhi ed ha avuto una forte tentazione di prenderlo e grattarlo. Ma evidentemente la dea fortuna aveva deciso altro per lei, e quindi, la giovane ha desistito. Poi l’incredibile scoperta con una fotocopia lasciata sotto la serranda. Da oggi, si parlerà, giustamente, di ricevitoria fortunata. Scafati sorride per l’episodio eccezionale.

Un altro Gratta e vinci da impazzire: la fortuna bacia il piccolo centro salernitano

Dalla piccola ricevitoria di Scafati fanno sapere di non avere idea di chi possa essere il vincitore. La gente arriva, compra le sigarette, un Gratta e Vinci e va via, si spera solo, fanno sapere della tabaccheria, che si tratti di uno dei clienti affezionati dell’attività. Non si vince tanto a Scafati, nonostante si giochi molto, e questa rappresenta la prima grande vincita per la ricevitoria in questione, sempre piccole somme, sempre poco si era vinto li.

Nelle ultime settimane vincite importanti si sono verificate in più punti del paese, la fortuna inizia a premiare con costanza quelli che costantemente provano a sfidarla. A Scafati, la fortuna ha sorriso a qualcuno, per ora, ancora vestito di mistero, si vorrebbe conoscere la sua identità in città, ma non è ancora possibile.

Gratta e Vinci fortunato, 100mila euro, ed una Pasqua da sogno per il fortunato possessore del biglietto vincente.