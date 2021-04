Il Superenalotto in Italia si lascia desiderare ma ci pensa l’Europa e regalare milioni di euro agli scommettitori. Il gioco sottovalutato.

L’Italia non paga il Jackpot ma ci pensa l’Europa a dispensare milioni ogni settimana. Nessun vincitore da 131 milioni, ma tanti nuovi milionari che vincono molto meno e sono felici per sempre. L’ideale: non solo un fortunato, ma tanti fortunati, la ricchezza divisa per più persone. Succede quasi solo in Europa, ma l’Italia è tra i paesi che partecipano all’EuroJackpot. Peccato sia un gioco sottovalutato rispetto a quello più importante della Sisal, le vincite nel nostro Paese di contano sulle dita di una mano.

EuroJackpot è una lotteria che coinvolge 18 paesi Europei ed è nata nel 2012. C’era anche l’Italia tra gli stati che concorsero a creare questo gioco, l’intento era quello di dar vita ad una lotteria Europea che unisse tutti i Paesi che ne prendevano parte. Ad oggi partecipano: Finlandia, Danimarca, Germania, Italia, Slovenia, Paesi Bassi, Spagna, Croazia, Lettonia, Islanda, Norvegia, Svezia, Lituania Ungheria, Repubblica Ceca Slovacchia e Polonia.

EuroJackpot: la vincita da sogno

Un fortunato giocatore ha indovinato 5 numeri più 1 e si è aggiudicato più di 2 milioni di euro. Più che interessante anche la vincita per chi ha centrato cinque numeri: sono 8 e vincono ognuno 98mila euro. In attesa dell’estrazione del Superenalotto di stasera, sabato 3 aprile, si consiglia di provare a giocare qualche euro anche alla Lotteria Europea. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare con il gioco d’azzardo. Bastano pochi euro per vincere, la dea bendata non guarda a quanto costa una schedina ma ai numeri scelti.

La combinazione vincente dell’EuroJackpot di venerdì 2 aprile

1 3 4 36 43

Euronumeri: 2 3

Per giocare è sufficiente scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Le possibilità di vincita sono numerose grazie alle 12 categorie disponibili. Il jackpot sarà sempre milionario anche se dovesse essere centrato nel precedente concorso poiché riparte sempre da dieci milioni di euro. Si può giocare in ricevitoria, online o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Prima di mettere in gioco la propria combinazione, è possibile anche fare una prova direttamente dal portale ufficiale.