Enrico Brignano è senza alcun dubbio uno degli attori maggiormente amati. Ma che cosa si sa sul suo patrimonio? Ecco quanto guadagna.

Enrico Brignano è senza alcun dubbio uno degli attori più amati dal grande pubblico. Celebri i suoi ruoli in molteplici film, ma anche le sue partecipazioni televisivi, che hanno conquistato i telespettatori per simpatia e ironia. Negli ultimi mesi il romano si è fatto apprezzare per il suo programma, in onda su Rai Due, Un’ora sola ti vorrei, che ha ottenuto degli ottimi ascolti.

Va detto che sulla sua vita privata e professionale c’è davvero tanto da dire e da raccontare. Molte curiosità sono legate al suo patrimonio e quanto guadagni. Giusto dunque entrare nel dettaglio e raccontare tutto quello che si sa su uno dei comici che ha fatto la storia della televisione italiana e che da molti viene considerato come uno degli eredi di Gigi Proietti.

Enrico Brigano chi è: altezza peso, carriera, vita privata

Nome e cognome: Enrico Brignano

Altezza: 175 cm

Peso: circa 75 kg

Data di nascita: 18 maggio 1966

Luogo di nascita: Roma

Nato nel quartiere di Dragona, l’attore ha origini siciliane e abruzzesi. La sua carriera prende il via negli anni ’90, quando decide di iscriversi all’accademia per giovani attori comici, creata da Gigi Proietti. Il suo debutto in tv avviene a La sai l’ultima, programma in onda su Canale 5, come barzellettiere. Sempre su Mediaset, partecipa anche a Scherzi a parte, programma condotto da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Il successo però per lui arriva con la partecipazione alla tanto amata fiction Rai Un medico in famiglia, dove interpreta il ruolo di Giacinto.

Da lì per lui è una vera propria ascesa. Nel 2000 arriva il suo primo film da regista. Continuano però le sue avventure in tv, dove, dal 2007 al 2011 fa parte del cast dei comici di Zelig. Poi nel 2012 arriva nei Cesaroni 5, nello stesso periodo conduce Le Iene. Ha anche ricoperto il ruolo di giudice di Amici di Maria De Filippi. Il resto è storia recente, con film e numerosi programmi che lo vedono protagonista, come per esempio Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio.

Enrico Brignano vita privata, la sua compagna Flora Canto e sua figlia

Passando alla sua vita privata, sappiamo che il buon Enrico ha un matrimonio alle spalle, quello con Bianca Pazzaglia, arrivato nel 2008. La separazione è però datata 2013. Brignano ha ritrovato serenità ed equilibrio dal punto di vista sentimentale grazie a Flora Canto, con cui è legato dal 2014. I due hanno persino avuto una figlia, di nome Martina, nata nel 2017. Il loro amore è molto spesso dimostrato e mostrato sui social, dove i due sono sempre molto attivi per la gioia dei loro fan.

Enrico Brignano quanto guadagna: il suo patrimonio

La domanda che molti si fanno, visto anche quanto accaduto al Festival di Sanremo, è legato al patrimonio di Brignano. Innanzitutto va detto che non si hanno dati precisi sotto questo punto di vista. Però si può dire che, per diversi anni, il romano è stato l‘artista che ha fatto registrare il numero di presenze più alte a teatro. Infatti, con il suo spettacolo Evolushow 2.0 ha raccolto, in 101 esibizioni, ben 6 milioni e mezzo di euro, con circa 150mila spettatori.

Numeri davvero molto importanti e che spiegano la caratura di un uomo, che la sua simpatia, la sua ironia e la sua presenza scenica, ha davvero conquistato tutti. E alle sue spalle c’è anche una grande amore e una bellissima famiglia. E questo lo si è intuito fin troppo bene anche nel suo ultimo programma Un’ora solo ti vorrei.