La prossima estrazione della lotteria degli scontrini è davvero dietro l’angolo. Ecco dunque tutti gli importanti dettagli.

La lotteria degli scontrini è senza alcun dubbio una delle grandi novità degli ultimi mesi. Una novità che ha appassionato, interessato e incuriosito molti cittadini, che hanno così deciso di parteciparvi. Non sono così mancate le polemiche e le discussioni, come sempre accade quando si ha a che fare con questo tipo di misure.

Ed ecco che manca poco alla prossima estrazione, che sarà oggi, 8 di aprile. Prima di avvicinarsi a quest’evento e facendo partire il conto alla rovescia, non resta che provere a fare chiarezza su come funziona il tutto e su quali siano i requisiti principali per partecipare. Giusto entrare nel dettaglio e nello specifico, perché non mancano gli aspetti da analizzare. E nemmeno i dubbi da sciogliere.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Lotteria degli scontrini, ecco chi sono i primi vincitori: la lista

Lotteria degli scontrini, ecco come funzionerà la prossima estrazione: i dettagli

Mentre in molti parlano già di un vero e proprio flop, non può non essere ricordato che la lotteria degli scontrini, introdotta dal governo Conte, aveva e ha come obiettivo principale quello di combattere e di contrastare l’evasione fiscale. Inoltre c’è anche dietro anche un tentativo di incentivare e far aumentare il pagamento attraverso mezzi elettronici.

Ora non resta però che tornare alla suddetta lotteria. Come detto, la seconda estrazione della lotteria degli scontrini è giovedì 8 aprile. In palio ci saranno dei premi sia per commercianti che per i consumatori. Per partecipare è necessario possedere almeno un biglietto. Questi ultimi sono stati emessi nel periodo compreso tra il primo e il 31 marzo.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Lotteria degli scontrini, arriva una proroga: i dettagli

Da non sottovalutare però anche il fatto che per partecipare è necessario possedere anche il Codice Lotteria. Questo si può richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento sul portale ufficiale del gioco fiscale, disponibile sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it. Occorrerà inserire il proprio codice fiscale e verrà generato in automatico un codice associato a quest’ultimo che permette di partecipare al concorso a premi. Insomma, un qualcosa di davvero molto semplice e facile. Infine va ricordato che non varranno gli acquisti online, ma soltanto quelli fatti in negozi fisici.