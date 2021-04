Dopo la notizia del furto, con tanto di diffusione, dei dati di molti utenti Facebook, ecco che giunge l’intervento del Garante della Privacy. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Il Covid ha portato a cambiare molte nostre abitudini, come ad esempio il dover indossare la mascherina o il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo ha contribuito ad aumentare il numero di utilizzatori di strumenti online, come ad esempio le mail o i social network. Si tratta, in pratica, di servizi che offrono la possibilità di restare sempre in contatto con amici e parenti, seppure distanti. Oltre agli innumerevoli vantaggi, però, bisogna stare attenti anche ai pericoli. Ne sono un chiaro esempio i vari tentativi di truffa, come ad esempio l’invio di finti messaggi, attraverso i quali degli hacker riescono a rubare i dati sensibili del malcapitato di turno.

A far storcere ulteriormente il naso, inoltre, è una vicenda che ha colpito 533 milioni di utenti Facebook in oltre cento Paesi, tra cui ben 35 milioni di italiani. Quest’ultimi, infatti, si sono visti rubare i propri dati, disponibili appunto su Facebook, con tanto di pubblicazione su un sito per hacker. Una questione che non può passare di certo inosservata e che ha visto pertanto l’intervento da parte del garante della Privacy. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa è successo.

Facebook e i dati rubati, interviene il Garante: attenti ai malintenzionati

Un grande furto di dati ai danni degli utilizzatori di Facebook, avvenuto nel 2019, continua a far tremare molti utenti. Nomi, indirizzi e-mail e numero di telefono, infatti, sono stati rubati e messi alla libera disposizione di possibili malintenzionati. Tante le persone coinvolte, con il garante della Privacy che è intervenuto sulla questione. Attraverso una nota, infatti, il garante ha chiesto a Facebook di rendere disponibile un servizio grazie al quale poter verificare se i propri dati siano stati o meno rubati.

In caso di risposta affermativa, infatti, sottolinea il garante: “il numero di telefono potrebbe essere utilizzato per una serie di condotte illecite, che vanno da chiamate e messaggi indesiderati sino a serie minacce“. Proprio per questo motivo l’autorità invita gli utenti a prestare “particolare attenzione a eventuali anomalie connesse alla propria utenza telefonica“. Tra queste, ad esempio, si annovera “l’improvvisa assenza di campo in luoghi dove normalmente il cellulare ha una buona ricezione”.

In questo caso si consiglia di contattare il proprio operatore telefonico per verificare la propria situazione ed eventualmente correre ai ripari. Allo stesso tempo il Garante invita a “diffidare di eventuali messaggi di testo provenienti dal numero di telefono di persone che conosciamo, con i quali vengano chiesti soldi, aiuto o dati personali, perché potrebbe trattarsi di una truffa azionata da malintenzionati che si sono impossessati della nostra numerazione”.