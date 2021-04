L’incredibile notizia era già nell’aria, ma adesso è ufficiale: il servizio di domande e risposte Yahoo Answers chiuderà definitivamente a breve

A tutti è capitato almeno una volta nella vita di finire sul forum di domande e risposte di Yahoo Answers attivo dal 2005. Chi spinto da una curiosità, chi dalla voglia di dare la propria risposta ritenuta più autorevole di quelle presenti, ma fatto sta che in qualche modo ci siamo imbattuti in questo storico servizio.

Come ogni cosa però anche in questo caso è giunta la fine. Yahoo dopo 16 anni ha infatti deciso di eliminare quest’opportunità per concentrarsi su altre attività. Il giorno designato per l’addio definitivo è il 4 maggio 2021, ma già dal 20 aprile non si potranno più effettuare domande e dare delle risposte.

LEGGI ANCHE >>> Cosa succede se si crea un profilo social con la foto di un’altra persona

Yahoo Answers chiude: come recuperare i propri contenuti

Si tratta di un sito pioneristico in tal senso, che però si è dovuto scontrare con diversi fattori che nel corso del tempo hanno minato la sua credibilità. Essendo accessibile a tutti senza alcun vincolo, la qualità e l’esattezza delle informazioni non è propriamente eccelsa. Con l’espansione di Internet questo particolare è emerso sempre di più e anche per questo Yahoo ha fatto sapere di volersi concentrare meglio su altri prodotti di maggiore affidabilità.

I più affezionati che vogliono recuperare tutti i contenuti pubblicati sulla piattaforma (dal giorno di iscrizione fino alla chiusura) lo possono fare senza troppe complicazioni. Basta una semplice richiesta e poi sarà possibile scaricare il tutto. Qualora non si opti per questa strada il materiale presente sul sito verrà rimosso in maniera definitiva.

LEGGI ANCHE >>> Internet, navigare gratis è possibile: ecco come fare

Insomma, un passaggio cruciale che di fatto mette fine ad un’era in cui era divertente andare a sbirciare le curiosità presenti su Yahoo Answers, che talvolta sono risultate utili, mentre in altre buffe e futili.