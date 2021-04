Il cashback continua a far parlare e non poco. Ma com’è possibile risparmiare con questo strumento? Ecco come funzionano i codici sconto.

Cashback. Basterebbe anche solo e soltanto quest’espressione per far scatenare una serie di indiscrezioni, di voci e di rumors. Infatti tutto finisce inevitabilmente per legarsi all‘e-commerce. Ed è per questo che questa forma di sussidio, nonostante i dubbi e le discussioni, è stato un grande successo e un’ottima mossa.

Ed ecco che si studiano ulteriori strategie che potrebbe permettere di risparmiare. Il riferimento è ai codici sconto, che potrebbero dare vita a un’accoppiata vincente ed estremamente importante. Un qualcosa che diventa fondamentale quando si parla di shopping online. Giusto dunque entrare nel dettaglio di questi aspetti che potrebbero interessare tutti, in primis in un periodo delicato come questo, dove si trascorre molto tempo a casa.

Cashback e codici sconto, ecco cosa fare

Al di là delle regole introdotte per colpire chi prova a fare il furbo, i numeri sono davvero impressionanti. Infatti nel 2020 l’e-commerce ha mosso una cifra pari a 30,6 miliardi di euro. Entrando maggiormente nel dettaglio si può dire che 7,2 miliardi hanno riguardato l’acquisto di servizi e 23,4 miliardi quello di prodotti. Insomma, numero di un successo che era davvero semplice attendersi e aspettarsi. Insomma, il mercato e gli acquisti si sono ormai in gran parte spostati sul mondo del web.

Ma, come detto, il tentativo è sempre quello di provare a risparmiare il più possibile. Infatti di formule ne esistono davvero tante. Sono ormai oltre 10 milioni gli italiani che, prima di concludere un acquisto in rete, cercano in maniera scrupolosa e dettagliata, un coupon, in modo da non perdere l’occasione di pagare di meno. Questi possono essere definiti dei veri e propri codici promozionali, che vanno inseriti al momento del pagamento

Invece il cashsback inventato dagli anglosassoni e solo da qualche anno è stato introdotto in Italia. Ed ecco che è possibile trovare sui portali di alcuni importanti brand, come Nike, Amazon ed Ebay. Dunque la rivoluzione è ormai inziata.