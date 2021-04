Auto e tecnologia: ecco l'assistente vocale di Google sulle 500

L’assistenza Google ci consentirà di governare anche da casa la nostra auto: la prima prova, sullle nuove Fiat 500

Ormai connettersi con la propria auto da remoto non è più fantascienza. Le nuove Fiat 500, in una serie speciale, avranno all’interno l’assistenza di Google. Basta utilizzare la propria voce e grazie al Google Nest Hub, o dal proprio cellulare, potrà comunicare con la sua vettura. Molto facile, mettersi in contatto con la propria 500, basterà dire: “Hey Google, chiedi a My Fiat“.

Sempre più innovativi i modelli della sempre nuova 500, anche grazie alla realtà Stellantis, ormai quotata da gennaio scorso. L’assistente di Google potrà, sempre con richiesta da remoto, richiedere all’auto azioni come per esempio blocco e sblocco delle porte o il lampeggiare delle luci di emergenza.

La speciale Fiat 500 “Hey Google”

Il distintivo Hey Google, sarà presente per la prima volta nella storia, sui passaruota, colori di Google che invece vanno ad ispirare i montanti di centro. Etichetta Hey Google invece, ricamata in un dettaglio elegante per i sedili. Naturalmente, anche come schermata d’apertura del display di bordo, troveremo la scritta: “Hey Google”. All’acquisto, riceveremo anche il welcome kit, con shopper Hey Google, dispositivo Nest Hub personalizzabile, cover per le chiavi e lettera di benvenuto.

Per adesso, la 500 nella versione speciale Hey Google, è disponibile specialmente nei colori di base: bianco e nero lucido, con cerchi in lega di 15”. Sterzo modello sportivo soft-touch e comandi al volante. Il motore montato sulla bellissima ed innovativa vettura, è l’Hybrid da 70 CV Euro 6D-Final. Altri colori in cui potremo acquistarla sono: Bianco Gelato, Grigio Pastello, Nero Vesuvio, Grigio Pompei, Azzurro Italia.

A proposito del binomio innovazione-Fiat 500, proprio Stellantis ha adottato un metodo da inserire all’interno dei prossimi modelli per premiare chi guida rispettando l’ambiente. Per quanto riguarda ancora gli elementi di decoro della Fiat 500 nuovo modello, la 500L Hey Google, avrà livrea color Bianco o Nero Lucido, mentre i cerchi sono da 16”. I sedili ed il cruscotto sono color Argento opaco, con il logo “500” bianco.