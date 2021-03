Aprile nero, da domani in aumento le bollette di elettricità e gas, famiglie ed imprese sempre più a rischio crisi

Lo avevamo preannunciato: bollette di gas ed elettricità stanno per aumentare, ed anche per questo vi abbiamo suggerito un modo per risparmiare. Infatti, da settimana prossima, dovremmo pagare il 3,8% in più per l’elettricità ed il 3,9% in più per il gas.

Per fortuna però, su computo annuo, ci troveremo a pagare di meno, rispetto al 2020. 517 euro per l’elettricità e circa 966 euro per il gas, a conti fatti, risparmieremo 56 euro. Le associazioni dei consumatori però hanno protestato contro questi rialzi di aprile che proprio non ci volevano.

Bollette, imprenditori e famiglie sempre più in difficoltà

Ieri mattina, stando a quanto detto in Palazzo Chigi, all’apertura della piattaforma per l’invio delle domande di contributo a fondo perduto, in soli dieci minuti ne sarebbero arrivate almeno duemila. Le famiglie italiane sono sull’orlo del precipizio, ancora in aumento anche la benzina ed il diesel, e tra le famiglie del Paese, studi hanno evinto che solo un quinto pensa di potersi riprendere dopo la pandemia.

L’Unione Nazionale Consumatori a proposito di rincari, ha fatto sapere di aver inoltrato la richiesta di ridurre l’IVA sul gas del 10%, ma nessuno avrebbe ascoltato. Codacons invece, sottolinea che la metà delle bollette sarà dato da oneri ed imposte, praticamente il 33,1% di tassazione su ogni fattura.

Ma anche gli imprenditori sono in difficoltà, ma loro possono attendere i tagli del Decreto Sostegni. 600 milioni di risparmi complessivi per 3,7 milioni di piccole imprese, con sconti sui consumi tra aprile, maggio e giugno. Per quanto riguarda i “colpevoli”, la authority, parlano degli aumenti delle materie prime, che di conseguenza hanno portato ai rincari sui prezzi.