WhatsApp, sta per arrivare l'assistenza clienti: l'upgrade

WhatsApp starebbe per lanciare una novità di quelle davvero importanti e tanto volute: l’assistenza clienti diretta in chat

L’ultimo, è stato un anno molto movimentato per i dirigenti ed il Ceo del social-applicazione, WhatsApp. Si è passati da diverse teorie sulla prossima privacy, alle turbolenze con i garanti della stessa, fino alla richiesta di forti risarcimenti da parte di alcune associazioni.

Intanto, mentre iniziano a circolare notizie anche sulla possibilità che l’app diventi a pagamento per tutti, gli sviluppatori di WhatsApp iniziano a lanciare l’upgrade per un’importante novità: la chat diretta con l’assistenza clienti.

WhatsApp, finalmente l’assistenza diretta

Sul Play Store, potremo presto avere accesso alla versione beta 2.21.7.3 di WhatsApp. Con essa, una novità storica, molto probabilmente ideata anche un po’ per fare da ‘parafulmine’, dopo le tante polemiche per la nuova direttiva privacy che inizierà i propri effetti da maggio 2021. Appunto, la chat con l’assistenza clienti.

Stavolta, sarà l’applicazione, tramite aggiornamento, a darci questa possibilità, non quindi, dovendo usare terzi programmi, come nel caso del nuovo modificatore di voce per i messaggi vocali. Alla richiesta di supporto, dovrebbe aprirsi quindi una finestra, una nuova chat, dove poter parlare direttamente con chi dovrebbe spegnere i nostri dubbi su malfunzionamenti e disservizi. Per adesso, la possibilità è solo in fase sperimentale.

Difficilmente dopo i test, questo sarà un upgrade che verrà bocciato e quindi non sarà esteso a tutti. Ci sarebbe quindi, a meno di novità dell’ultimo minuto, soltanto da aspettare. Tra l’altro, anche voi che state leggendo questa notizia, potreste controllare se siete finiti tra i fortunati possessori dell’upgrade-test, in tempo reale. Come? Cliccando su Impostazioni, Aiuto, e Contattaci.