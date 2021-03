Importanti novità nel mondo del fisco. Nuovi accordi, nuove collaborazioni, danno vita a nuovi scenari per i contribuenti.

Tutto ciò che avverrà on line potrà presto essere denunciato dai grandi colossi del web. Una direttiva europea che ha il compito di rendere chiare operazioni e transazioni che avvengono sulla rete e delle quali si possono perdere traccia, ha infatti sancito la necessità per colossi come Google e Facebook, di collaborare con il fisco al fine di rendere chiare e trasparenti determinate dinamiche che altrimenti resterebbero sommerse e prive di controllo.

In pratica le piattaforme citate potranno raccontare al fisco qualsiasi aspetto della vita economica on line. Quanti contatti, quante transazioni, quanti guadagni, tutto di tutto. I paesi europei avranno un tot di tempo per recepire l’informativa e, di fatto, farla propria. Una iniziativa che di sicuro sconvolgerà i piani di numerose imprese che partecipano anche al mondo del web e che di certo non si auguravano cosi forti controlli in quel determinato settore.

LEGGI ANCHE >>> Investitori fai-da-te, la trappola psicologica: il web nelle vesti del burattinaio

Il fisco fa sul serio: in Europa si pensa in grande per controllare chi fa il furbo

La direttiva è tutta incentrata sulla necessità di intercettare quelli che provano a raggirare il sistema fiscale con guadagni non dichiarati e per di più quasi del tutto nascosti dalla rete e dalle sue dinamiche. L’intervento dei due colossi del web, Google e Facebook, renderà le cose per i singoli stati, molto più semplici. Si arriverà ad una collaborazione specifica e duratura, al fine di intercettare stabilmente, coloro, i quali, proveranno a raggirare il sistema.

Non solo Google e Facebook, ma anche ad esempio Amazon e numerose altre piattaforme che hanno la possibilità di trasmettere informazioni preziosi saranno chiamate in causa ed in qualche modo spinte a collaborare con il fisco. Una situazione del tutto nuova, forse, qualche tempo fa del tutto inimmaginabile.

LEGGI ANCHE >>> Evadere il Fisco, la keyword che non t’aspetti: perché gli italiani la cercano

La riforma, l’iniziativa che non ti aspetti. Ogni cosa sarà controllata, ogni cosa avrà il giusto peso e la giusta considerazioni, e per questo ci saranno degli alleati davvero d’eccezione per il fisco.