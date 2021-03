Le banche stanno convergendo sempre più verso una dimensione digitale, mettendo da parte i contanti. Un cambiamento che lascia in dote diversi interrogativi

Tra i nostri dati personali ormai non figurano solo quelli incisi sui documenti, bensì anche quelli relativi ai movimenti sul nostro conto corrente, che rappresentano il 30% delle nostre attività finanziarie.

Ad accentuare questo fenomeno è stata anche la direttiva europea sui pagamenti PSD2 che di fatto ha aperto alla condivisione dei dati tra i vari protagonisti del panorama bancario. Di fatto sono gli stessi clienti ad autorizzare le banche.

Contanti verso l’abolizione: ecco per quale motivo

Utilizzando gli ormai comuni termini anglofoni questa nuova tendenza prende il nome di “Open banking”. I dati in questione vengono riutilizzati da chi opera nel mercato, che in futuro agirà secondo gli interessi dei consumatori, senza naturalmente tralasciare i loro.

A denunciare questo cambiamento è stato il noto sito “nicolaporro.it”, che ha sottolineato come questo passaggio di dati non sia altro che una cessione della propria libertà. Il tutto è stato accelerato dall’avvento del covid-19, che secondo una una ricerca di Deloitte (società di consulenza), il 32% degli italiani si è cimentata in canali di vendita digitali, mentre il 32% ha fatto uso di servizi e-banking.

Una tendenza che non scomparirà nemmeno quando la pandemia sarà solo un triste ricordo. Infatti questa mutazione di fatto non richiesta, si sta radicando nella società e tornare indietro sarà di fatto impossibile.

Bisognerà abituarsi al fatto che le operazioni effettuate con strumenti elettronici, “racconteranno” un po’ di noi e delle nostre abitudini di spesa. In tal senso il Cashback è un ulteriore alleato di chi lavora con questo genere di dati. La gente infatti ingolosita dalla prospettiva di ottenere il 10% su ogni acquisto sta utilizzando sempre di più carte e bancomat.

Ecco spiegato perché eliminare il contante può essere importante. Non essendo un mezzo tracciabile, non consente di informare gli organi bancari riguardo le preferenze delle persone.