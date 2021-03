La società bianconera alla ricerca di una nuova figura per il suo organico. Tutto quello che c’è da sapere per candidarsi.

Marketing Specialist, questo il profilo ricercato dalla società bianconera, una figura che entrerà nell’immediato in società, affiancato da esperti del settore per fare in modo che il nome, ed il brand Juve non smettano mai di essere in vista. Un team giovane e dinamico, al passo con i tempi, consapevole delle necessità di dotarsi di persone valide che conoscano il proprio lavoro, tutti insieme per il bene del marchio e per la sua ordinaria collocazione nell’immaginario pubblico italiano e mondiale.

Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità. Dettagli e stipendio da discutere in sede di colloquio. La Juventus cerca una figura che sappia lavorare in team e partecipare a politiche che mirino alla massima ottimizzazione del marchio Juve ed all’aumento dei profitti sul mercato. Una figura che sia di raccordo all’interno del team preposto ma che sia anche propositiva e consapevole delle grandi responsabilità che questo lavoro prevede.

Lavorare per la Juventus: requisiti e modalità di candidatura

L’offerta di lavoro, comparsa sul noto social del mondo del lavoro Linkedin, rimanda al colloquio vero e proprio per qualsiasi tipo di informazione circa trattamento economico ed altri dettagli. Di certo, la figura ricercata, deve avere professionalità specifiche e abilità nel settore del marketing, oltre ad una buona dose d’esperienza. Il contratto a tempo determinato per sostituzione maternità, potrebbe in ogni caso rappresentare un trampolino di lancio niente male.

Piano editoriale, manipolazione dati al fine di individuare politiche vincenti nel settore marketing, questi su tutti i compiti che il candidato ideale avrà. Un team al passo con i tempi e lanciato verso il futuro. La gestione del Copy, rapporto con i fornitori, questo e tanto altro occuperà, insomma, la giornata lavorativa della figura ricercata.

Le selezioni stanno per partire, ed il candidato ideale, magari, potrebbe essere uno di voi. La Juventus, attende la vostra candidatura ed è pronta a putare su di voi.