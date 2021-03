Tutti quanti prima o poi ci siamo imbattuti in dei sondaggi online retribuiti, che hanno inevitabilmente destato il nostro interesse. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Grazie alle nuove tecnologie abbiamo la possibilità di poter accedere in poco tempo a tantissime informazioni. A partire dall’indirizzo di un determinato posto, passando le informazioni inerenti una determinata attività, fino ad arrivare alle offerte di lavoro, abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta. Allo stesso tempo non mancano coloro che pongono quesiti di vario genere, come ad esempio come poter guadagnare un extra comodamente dal divano di casa.

In un contesto particolarmente complicato come quello attuale, che vede un numero crescente di persone alle prese con una riduzione del lavoro, d’altronde, sono in molti a cercare di trovare qualche metodo di guadagno online. Proprio in questo ambito si inseriscono i sondaggi retribuiti online che hanno da sempre attirato l’interesse di un gran numero di utenti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Guadagnare con i sondaggi online, attenzione: tutto quello che c’è da sapere

Rispondere a qualche domanda in cambio di denaro o buoni spesa si rivela essere senz’ombra di dubbio una proposta alquanto allettante. Se poi si può svolgere il tutto comodamente da casa, ecco che sono davvero in tanti ad essere interessati a tale opportunità. I sondaggi online, ricordiamo, si rivelano essere uno strumento particolarmente utile per le aziende, in quanto hanno in questo modo la possibilità di ricevere un riscontro diretto da parte dei clienti. Quest’ultimi, dall’altro canto, contribuiscono con le loro risposte ad indirizzare le mosse future dell’azienda stessa.

Se poi vi è la possibilità di guadagnare qualche euro, ecco che l’occasione si rivela essere particolarmente ghiotta. Come spesso accade, però, non è tutto oro quello che luccica e a differenza di quello che si possa pensare, i risultati finali sono meno proficui di quanto sperato. La maggior parte dei sondaggi, infatti, finiscono solo per riempire le nostre e-mail, senza offrire nulla in cambio. Molto di questi sondaggi, infatti, non permettono di arrivare alla fine, bloccando di fatto ogni speranza di pagamento.

Dall’altro canto è possibile optare per proposte come Toluna e Poll Pay. Quest’ultimo, ad esempio, offre la possibilità di guadagnare 10 euro al mese, mentre Toluna 25 euro ogni 40 giorni circa. Importi che non possono essere stabiliti a priori, in quanto variano in base alla quantità di sondaggi e ai punti guadagnati. A questo punto, quindi, è chiaro che con i sondaggi non è di certo possibile sbarcare il lunario, mentre si rivelano essere un ottimo strumento con cui trascorrere del tempo.