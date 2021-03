Tutti i trucchi per creare un’entrata extra, servendosi solo di un computer e di una buona linea internet. Scopriamo come Avete mai pensato alla possibilità di creare una nuova fonte di guadagno, restando semplicemente al computer? In questo periodo storico, moltissime sono le persone che hanno perso il lavoro o sono state costrette alla cassa integrazione a seguito dell’emergenza Covid-19. In quest’articolo, vogliamo mostrarvi qualche idea, per creare un’entrata extra usando semplicemente strumenti che abbiamo a casa : un computer ed una buona connessione internet ci mostreranno come fare.

Guadagnare online: tutti i trucchi per creare la propria entrata

Internet, nato negli anni ’90, ha cambiato radicalmente la nostra visione di vita. Tutti ci connettiamo almeno una volta al giorno, per acquistare, cercare informazione e richiedere servizi. Sapevate che è un mezzo molto efficace anche per trovare o creare lavoro?

E-commerce

Tra i lavori che abbiamo selezionato, che si possono svolgere su internet, al primo posto troviamo la gestione di un e-commerce, ovvero la possibilità di aprire un sito di commercio, ovvero un negozio online in cui vendere i propri prodotti o quelli altrui. Non servono grandi investimenti iniziale, Si puó aprire uno shop online con tantissime applicazioni molto economiche (come per esempio Shopify a 29 dollari al mese).

Reselling

Un altro fenomeno molto in voga negli ultimi mesi è il dropshipping (Reselling). È una pratica che prevede la vendita di prodotti a prezzi più alti. Si acquista un capo d’abbigliamento o una particolare marca di scarpe e si rivende ad un prezzo più alto. (Per intraprendere questo tipo di attività, è consigliabile fare prima una ricerca di mercato, per capire quali sono i prodotti più richiesti dagli utenti e quindi più vendibili).

Blog

Un’altra idea per guadagnare online consiste nel creare un blog o un proprio sito. Il blog diventa una pagina personale dove si può parlare di argomenti che si conoscono bene. In tal caso, se ci si fa notare su internet è possibile monetizzare il blog, inserendo degli annunci pubblicitari. Questi ultimi vi permetteranno di guadagnare, ed il “numero” dei ricavi puó variare in base al numero di click sull’annuncio da parte dei visitatori del blog.

Sondaggi

Un altro modo per guadagnare qualche euro, è quello di partecipare ai sondaggi retribuiti. Questa modalità non richiede alcuna competenza e quindi è molto semplice intraprenderla. Il lavoro è molto semplice: basta rispondere a dei quesiti che riguardano le abitudini dei consumatori. Semplici domande che vi permetteranno di guadagnare euro senza fatica.

Competenze professionali e ebook

E se la merce di scambio fossero le vostre competenze? Bene, questo è il metodo più semplice che conosciamo: Vendere le proprie competenze professionali. Basta scegliere l’argomento in cui si è più preparati e buttarsi! Esistono piattaforme dedicate, alle quali si ci può iscrivere, creando un profilo personalizzato, per farsi commissionare dei lavori. In alternativa, si possono fornire consulenze a pagamento sui social network, stabilendo preventivamente delle tariffe.

Un altro metodo utilizzato (sicuramente il più elaborato da realizzare) è scrivere un ebook.

Un eBook è un libro in formato digitale. È una modalità di vendita molto sviluppata ultimamente. Consigliamo,( per ottenere un maggior successo,) di scriverlo in una lingua parlata in tutto il mondo, come l’inglese, così da poter essere letto da più utenti al mondo.