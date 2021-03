Proposta di lavoro interessante da parte di Amazon che in linea con i tempi sta cercando personale da assumere in modalità smart working

Tra le poche certezze lavorative di questa lunga fase critica c’è senz’altro Amazon. La catena di distribuzione statunitense nell’ultimo periodo sta dando sempre più opportunità alle persone di poter trovare un impiego sicuro e stabile.

Vista la lungimiranza e l’innovazione che ha sempre caratterizzato l’azienda, l’ultima trovata è quella di lanciare in Italia un’offerta lavorativa in smart working, per poter avere nuova forza lavoro a distanza senza correre particolari rischi inerenti alla possibilità di contagio covid.

LEGGI ANCHE >>> Sciopero dei lavoratori Amazon: chi vuole, può essere d’aiuto

Amazon: figure ricercate e modalità di invio candidatura

L’offerta si rivolge nello specifico a coloro che hanno conseguito una laurea in materie economiche e comunicative, anche se non hanno maturato esperienza. Dunque una sorta di incentivo ad assumere profili giovani.

Nel dettaglio si ricerca un Graduate responsabile di produzione area manager, per cui è necessario avere doti relazionali e da leader oltre che disponibilità a lavorare nel mondo della logistica. Importante la flessibilità e la voglia lavorare su turni.

La ricerca di Amazon non finisce qui. La ricerca è aperta anche a Innovation Engineer, Operations Manager, Learning Manager, HR Analyst, Senior Customer Solution Manager, Graduate Netwokr Architect e altri ruoli che potranno svolgere il loro lavoro da remoto.

Chi invece volesse rimanere più sul pratico, può far leva sull’apertura di un un nuovo polo di distribuzione in provincia di Bergamo, per cui sono previste selezioni per varie aree.

LEGGI ANCHE >>> Amazon, attenzione: non aspettatevi pacchi. Ecco cosa sta succedendo

Per qualsiasi offerta la modalità di candidatura è sempre la medesima. È necessario collegarsi alla pagine Amazon Jobs dove si possono scrutare tutte le offerte attive, sia in presenza che in smart working. Una volta trovata quella che soddisfa le proprie esigenze basta inviare il proprio curriculum e poi aspettare di essere ricontattati per un colloquio conoscitivo.