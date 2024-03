L’azienda Poste Italiane offre molti prodotti di finanziamento e, tra questi, c’è Mini Prestito BancoPosta. Requisiti, meccanismo e vantaggi.

Poste Italiane è oggi un’azienda attiva non soltanto nella tradizionale area della spedizione o invio di pacchi, raccomandate e lettere. Con una pluralità di servizi finanziari e assicurativi mira a venire incontro alle esigenze di una clientela assai variegata.

Basti pensare ai prodotti che rientrano nella categoria dei finanziamenti e, in particolare, ad una soluzione pratica e veloce per ottenere subito liquidità.

Si tratta del Mini Prestito BancoPosta, uno strumento che potrà tornarti utile se vuoi ad es. fare una vacanza, comprare un motorino oppure sostenere delle spese in ambito medico o estetico.

Scopriamo insieme come funziona e quali caratteristiche ha.

Mini Prestito BancoPosta: che cos’è e gli importi di finanziamento

Un prestito piccolo, ma soltanto nell’importo, dedicato ai possessori di carta PostePay Evolution: così Poste Italiane definisce, in sintesi, il prodotto di finanziamento denominato ‘Mini Prestito BancoPosta’.

Da notare che detto prestito opera a favore di tutti i titolari di Carta Postepay Evolution, anche se non titolari di Conto Corrente BancoPosta o bancario.

Si chiama così perché i finanziamenti sono previsti in 3 differenti importi di valore ridotto, ossia:

1.000 euro

2.000 euro

3.000 euro

In particolare, in caso esito positivo dell’iter di domanda di finanziamento, la somma desiderata – e accordata dagli uffici postali – sarà subito disponibile direttamente sulla propria carta PostePay Evolution.

La valutazione della richiesta di finanziamento

Mini Prestito BancoPosta consiste in un prodotto di finanziamento erogato da Compass Banca S.p.A. e collocato da Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta.

Come per ogni tipologia di finanziamento, la concessione di MiniPrestito BancoPosta è soggetta a valutazione e approvazione da parte di un soggetto qualificato – in questo caso si tratta di Compass Banca S.p.A.

La concessione del finanziamento è, dunque, soggetta ad approvazione da parte dell’emittente che – ai fini della valutazione creditizia – potrà richiedere al cliente documentazione aggiuntiva – rispetto a quella prevista per la presentazione della domanda d di finanziamento.

Poste Italiane precisa altresì che, per eventuali reclami o informazioni sulle modalità di recesso, sarà possibile consultare la documentazione contrattuale disponibile presso l’Ufficio Postale.

Requisiti dei richiedenti e tempistiche del rimborso

Mini Prestito BancoPosta può essere domandato – e ottenuto – soltanto se il richiedente rispetta questi requisiti:

è titolare di una Carta Postepay Evolution

ha un’età inclusa tra i 18 e 76 anni non compiuti a fine rimborso

ha la residenza in Italia

ha un reddito da lavoro/pensione dimostrabile prodotto nel nostro paese

Gli interessati a questo prodotto di finanziamento, i quali saranno lavoratori subordinati o autonomi oppure percettori di trattamento previdenziale, debbono sapere che il rimborso previsto è in 23 rate mensili. Esse scadono il 15 o il 30 di ogni mese.

Il rimborso tramite rate si compie con addebito diretto sulla propria carta Postepay Evolution o sul Conto Corrente Bancoposta. Anche su questo il sito web ufficiale di Poste Italiane è molto chiaro.

In sostanza, il prodotto in oggetto deve intendersi riservato a chi ha già rapporti in essere con Poste Italiane e ha già scelto i suoi servizi.

Si ricorda altresì che non sono previsti oneri per l’estinzione anticipata del Mini Prestito BancoPosta. E questa è una ulteriore utile agevolazione per il cliente.

La documentazione obbligatoria

Al fine di conseguire il Mini Prestito BancoPosta l’interessato o l’interessata, già cliente di Poste Italiane, al momento della richiesta dovrà presentare la seguente documentazione:

un documento d’identità in corso di validità

la tessera sanitaria

un documento di reddito, che comprovi le capacità di far fronte alle rate di rimborso mensile

Si tratta di documenti tipici per ogni richiesta di finanziamento alle Poste, come ad es. il mutuo Ristrutturazione.

Per i cittadini stranieri le regole di Poste Italiane prevedono altresì:

il passaporto in aggiunta a ogni altro documento di identità presentato

la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno in corso di validità

un documento comprovante che si è residenti nel nostro paese da almeno uh anno (se lavoratore dipendente) o da almeno 3 anni (se lavoratore autonomo)

documentazione attestante che si lavora da almeno 12 mesi continuativi presso lo stesso datore di lavoro

Come si può notare, si tratta di requisiti stringenti e necessari per ottenere il finanziamento – così come specificato dalla grande azienda italiana nella pagina web del prodotto.

Come richiedere Mini Prestito BancoPosta?

Potrai richiedere Mini Prestito BancoPosta nell’ufficio postale più vicino, e potrai anche farlo il sabato mattina.

Ti basterà:

prendere l’appuntamento online con prenotazione ad hoc

oppure telefonare al numero gratuito 800.211.290, per fissare una data di appuntamento con un consulente di Poste Italiane

Il giorno stabilito ti recherai nell’ufficio postale, in cui potrai trovare personale qualificato che ti mostrerà le soluzioni più adatte alle tue esigenze, e ti illustrerà caratteristiche e vantaggi del prodotto di finanziamento ‘Mini Prestito BancoPosta’.

Anche questo è spiegato – con la consueta chiarezza – da Poste Italiane nel sito web. Ricorda inoltre che, onde conoscere gli uffici postali abilitati, i giorni e gli orari di apertura, potrai telefonare al numero gratuito 800.00.33.22 o consultare il sito web ufficiale delle Poste.

Infine, per ciò che attiene alle condizioni contrattuali ed economiche facciamo rinvio al documento “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” disponibile presso gli uffici delle Poste, dislocati sul territorio.