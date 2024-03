Conto Deposito Più è lo strumento di investimento di CREDEM, che permette di guadagnare il 4% sul capitale versato.

Il mondo degli investimenti, per chi ha un capitale più o meno sostanzioso da far fruttare, è davvero variegato. Azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento, ETF, partecipazioni a fondi immobiliari sono soltanto alcuni degli esempi degli strumenti, che potresti considerare per investire i tuoi soldi e generare un guadagno nel corso del tempo.

Non devi però dimenticare che esistono anche i conti deposito, ossia dei prodotti finanziari che ti permettono di investire in sicurezza – e conservando la garanzia dell’integrità’ del tuo capitale.

Di seguito ne parleremo e, in particolare, ci focalizzeremo sull’offerta di conto deposito da parte di CREDEM, tra le più solide realtà bancarie a livello nazionale e internazionale. Vediamo i dettagli e cosa sapere a riguardo.

Cos’è un conto deposito e perché aprirne uno

Se sei un piccolo risparmiatore, potresti certamente considerare l’ipotesi di aprire un conto deposito, ma prima di rivolgerti a CREDEM e leggere o ascoltare tutte le informazioni di dettaglio da parte dell’impiegato di banca, è preferibile tu sappia di che prodotto finanziario si sta parlando.

Ebbene, in sintesi il conto deposito – compreso il Conto Deposito Più di CREDEM – consiste in un servizio bancario, avente la finalità di produrre interessi sul capitale depositato, con le seguenti caratteristiche:

è un vero e proprio strumento di investimento, che si appoggia a un conto corrente tradizionale

fa ottenere sulle somme depositate in banca (che possono essere vincolate o meno), una rendita effettiva ma a zero rischi

In altre parole, il conto deposito è incluso nella lista di quei prodotti finanziari adattissimi ai piccoli risparmiatori, ossia coloro che intendono da un lato mettere al sicuro i propri risparmi, ma dall’altro conseguendo nel tempo un rendimento sicuro grazie a questo investimento.

Conto deposito vincolato o svincolato

Il conto deposito può inoltre essere:

vincolato , costituendo una particolare forma di investimento che non comporta lo svincolo delle somme depositate – se non alla scadenza contrattualmente concordata con la banca

, costituendo una particolare forma di investimento che non comporta lo svincolo delle somme depositate – se non alla scadenza contrattualmente concordata con la banca non vincolato, ovvero senza obbligo di bloccare le somme in giacenza fino ad una data prefissata

In altre parole, in questa seconda ipotesi – il cd. conto deposito libero – il risparmiatore potrà ritirare le somme depositate, in ogni momento e senza dover pagare alcunché. Come vedremo per il Conto Deposito Più di CREDEM, il vincolo non è assoluto mi ci sarà una condizione da rispettare se il cliente vorrà ritirare anzitempo la somma investita.

Conto Deposito Più di CREDEM: come funziona?

Come indica il sito web ufficiale dell’istituto di credito, Conto Deposito Più è il deposito vincolato con tasso garantito a scadenza, per nuovi clienti o nuove liquidità.

In particolare questo strumento di investimento si distingue nei seguenti punti:

prevede un tasso di interesse lordo pari al 4% annuo per 12 mesi a scadenza

comporta un conferimento minimo pari a 5.000 euro ed uno massimo pari a 500.000 euro

Come accennato, il Conto Deposito Più si rivolge a nuovi clienti e a nuova liquidità: in particolare, la banca spiega che considera nuova liquidità ciascuna somma conferita in CREDEM fino a 60 giorni prima della richiesta di sottoscrizione / prenotazione di una partita, con trasferimenti di liquidità compiuti a mezzo bonifico, versamento in banconote e/o assegni.

Insieme al Conto Deposito Più in oggetto, è prevista però un’altra soluzione con un tasso lordo annuo 5% a scadenza per 15 mesi.

Conto Deposito Più di CREDEM: come attivarlo online?

Al di là dei servizi tradizionali di banca e del supporto dei consulenti CREDEM, l’interessato/a potrà fare tutto da sé ed attivare lo strumento autonomamente. Al contempo però occorre sapere che sarà necessario:

se non si è già clienti CREDEM, aprire il conto online Credem Link e poi attivare il Conto Deposito Più tramite internet banking

se si è già clienti CREDEM con relativo conto corrente, attivare Conto Deposito Più online attraverso internet banking o l’app CREDEM

Alternativamente si può aprire il Conto Deposito Più andando in una filiale della banca e rivolgendosi ad uno dei consulenti, per parlare a quattr’occhi e avere chiaro ogni dettaglio sul funzionamento dello strumento di investimento.

Tasso garantito a scadenza, zero costi di attivazione e svincolabilità

Come chiaramente spiega CREDEM nel suo sito web ufficiale, Conto Deposito Più rappresenta la soluzione con tasso assicurato a scadenza, che comporta l’immediato accredito sul proprio conto corrente degli interessi maturati, oltre che del capitale in precedenza investito e messo a disposizione del conto deposito.

Inoltre, CREDEM aderisce al Fondo Interbancario che assicura gli investimenti fino a 100.000 euro e, conseguentemente, il cliente sarà ben protetto contro eventuali – ma improbabili – dissesti.

Chi intende sottoscrivere, potrà semplicemente affidarsi al suo conto corrente CREDEM – che dovrà essere previamente aperto ed operativo. Per il resto, non sussistono costi di attivazione specifici.

Ulteriore caratteristica è la possibilità di essere svincolato in ogni momento, senza alcuna limitazione. Tuttavia il cliente dovrà pagare una penale di minimo 100 euro, e comunque corrispondente allo 0,033‰ del capitale sottoscritto per ciascun giorno effettivo di vita residua.