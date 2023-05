Buone notizie in arrivo per molti cittadini che, se hanno superato una determinata soglie di età, hanno diritto a diversi bonus. Ecco le agevolazioni del 2023.

Un periodo storico particolarmente complesso, quello in cui ci ritroviamo a vivere, con sempre più famiglie che riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, come quello del carburante e del pane, sono molti purtroppo i fattori che pesano sulle nostre tasche.

Proprio in tale contesto, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molti cittadini che, se hanno superato una determinata soglie di età, hanno diritto a diversi bonus. Ma di quale si tratta e soprattutto quali sono le agevolazioni disponibili? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, pioggia di bonus in arrivo per chi ha questa età, le agevolazioni del 2023: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, giungono buone notizie per molti cittadini che si vedranno riconoscere nel corso del 2023 diversi bonus e agevolazioni. Entrando nei dettagli si tratta di coloro che hanno un’età pari o superiore a 60 anni. Quest’ultimi, in particolare, hanno diritto a beneficiare di importanti sconti e riduzioni nell’ambito dei trasporti. Trenitalia, ad esempio, mette a disposizione degli importanti sconti sulle tariffe dei viaggi sulle Frecce e la Carta Argento over 60. Quest’ultima offre la possibilità di beneficiare di un ulteriore sconto del 10% per viaggi in cuccetta. Ma non solo, sconto del 15% sulla tariffa standard per i treni nazionali di prima e seconda classe e del 25% sulla tariffa per treni esteri.

In base a quanto previsto dal Comune di competenza, inoltre, molti over 60 possono beneficiare, di sconti o addirittura dell’esenzione dal biglietto o abbonamento per trasporti pubblici, quali autobus, tram e metropolitana. Se tutto questo non bastasse, coloro che hanno più di 65 anni possono richiedere anche la Carta Acquisti. Si tratta di un contributo di 80 euro bimestrale a cui è possibile accedere a patto di possedere determinati requisiti. Ovvero, come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

“trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai relativi redditi propri, sono pari o inferiori a 7.640,18 euro all’anno o di importo inferiore a 10.186,91 euro se di età pari o superiore a 70 anni; avere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità, inferiore a 7.640,18 euro”.



La carta in questione può essere utilizzata per acquistare generi alimentari, oppure fare acquisti presso farmacie o parafarmacie. Da non dimenticare, poi, l’esenzione dal ticket sanitario, a patto di essere in possesso dei requisiti reddituali previsti. Oltre a quelli citati, è bene sapere, vi sono anche altre agevolazioni. Basti pensare ai possibili sconti ed esenzioni per l’ingresso a musei, cinema e teatri. In caso di dubbio si consiglia di chiedere informazioni in merito ai vari enti e istituti di competenza, in modo tale da poter beneficiare dei vari sconti e agevolazioni a cui si ha diritto nel corso del 2023.