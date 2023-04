Trasporti, arriva il bonus tanto atteso: domande al via, la data da segnare sul calendario

Finalmente arriva il tanto atteso bonus trasporti. Ecco da quando sarà possibile presentare apposita domanda e chi potrà beneficiare di tale opportunità.

A breve sarà finalmente attivo il portale grazie al quale poter richiedere il tanto atteso bonus trasporti da 60 euro. Ma chi ne ha diritto e come fare ad ottenerlo? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi anni non sono stati di certo dei migliori. Il Covid prima e l’inflazione, poi, infatti, hanno avuto un impatto non indifferente sulle nostre vite. Questo sia dal punto di vista delle relazioni sociali che economiche. Basti pensare ad aumenti dei prezzi, come quello del carburante e del pane, che vanno a ridurre il potere di acquisto delle famiglie.

Una situazione che rende difficile riuscire ad affrontare le varie spese, con molte persone costrette a rinunciare a diversi beni e servizi. In tale ambito, fortunatamente, giunge in aiuto il governo che ha deciso di mettere in campo tutta una serie di agevolazioni e bonus.

Tra questi si annovera il bonus trasporti da 60 euro, di cui è possibile beneficiare purché in possesso di determinati requisiti. Il riconoscimento di tale misura, però, non avviene in automatico. Bisogna, bensì, presentare apposita richiesta su un portale che a breve sarà attivo. Ecco la data da segnare sul calendario e cosa fare per ottenere tale bonus.

Trasporti, arriva il bonus tanto atteso, domande al via: tutto quello che c’è da sapere

“Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei conti per garantire il sostegno del governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti“, ha affermato la ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone.

A partire dalle ore 8 di lunedì 17 aprile 2023, infatti, riaprono le domande per accedere a questo incentivo di cui possono beneficiare tutti coloro che nel corso del 2022 hanno registrato un reddito complessivo pari a massimo 20 mila euro. La richiesta dovrà essere presentata, a partire dalla data poc’anzi citata, direttamente dalla piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Per accedere a tale servizio bisogna utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie e Cns e inviare apposita richiesta. Quest’ultima può essere presentata anche a favore di un minorenne a carico. Il bonus, è bene ricordare, è nominativo. Per questo motivo è necessario presentare una sola domanda per volta, indicando il codice fiscale dei soggetti interessati. Il tutto entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

L’importo massimo di tale contributo, è bene ricordare, è pari a 60 euro. È valido per l’acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile o inerente a più mensilità, a prescindere che si tratti di servizi di trasporto pubblico locale, regionale oppure nazionale. Sono esclusi dal bonus in questione i servizi di prima classe e similari.