Qual è l’acqua minerale migliore sul mercato: sveliamo il segreto

Altroconsumo ha stilato la classifica dei migliori marchi di acqua minerale presenti sul mercato. Ci sono delle interessanti sorprese.

I consumatori non devono sottovalutare la scelta dell’acqua minerale che portano in tavola per tutelare la propria salute e quella dei propri cari.

Le etichette presenti sui prodotti in vendita dei supermercati sono state a lungo ignorate dai consumatori. L’attenzione all’alimentazione, infatti, è cresciuta negli ultimi anni facendo diventare la scelta di ciò che si acquista una priorità per tante persone. Sebbene il risparmio sia importante – soprattutto in questo periodo di inflazione alle stelle – la qualità deve rimanere al centro dei pensieri del consumatore. Il rischio di ingerire prodotti con difetti e pericolosi per la salute è, purtroppo, alto come lo dimostrato i numerosi richiami comunicati dal Ministero della Salute.

Contaminazioni da una parte, presenza di insetti dall’altra, la lettura dell’etichetta sta diventando un’abitudine per gli italiani. Altroconsumo aiuta i cittadini nell’impresa di fare una spesa di qualità stilando delle classifiche interessanti. Oggi scopriremo quella riguardante l‘acqua minerale in circolazione.

La migliore acqua minerale sul mercato

Altroconsumo ha analizzato la composizione analitica delle bottiglie in vendita ai supermercati per stilare la classifica. La variabile che maggiormente ha influito sui risultati è stata il residuo fisso. Parliamo della quantità di sali minerali presenti nell’acqua (nitrati, cloruri, bicarbonati, solfati, sodio, potassio, magnesio, calcio).

I marchi analizzati sono stati 49, suddivisi in tre categorie – frizzanti, naturali e effervescenti. Il punteggio (da 1 a 100) tiene conto

della presenza di nitrati, metalli pesanti o sostanze contaminanti,

del packaging sostenibile,

della presenza di odori all’apertura,

del prezzo della bottiglia.

I primi cinque posti della classifica

La classifica di Altroconsumo vede nella top five

Smeraldina naturale (la migliore al mondo) dal costo di 0,47 euro a bottiglia,

(la migliore al mondo) dal costo di 0,47 euro a bottiglia, Recoaro dal costo medio di 0,30 euro a bottiglia,

dal costo medio di 0,30 euro a bottiglia, San Bernardo dal costo di 0,47 euro a bottiglia,

dal costo di 0,47 euro a bottiglia, Santa Croce in vendita a 0,40 euro a bottiglia,

in vendita a 0,40 euro a bottiglia, Eva, in vendita a 0,33 euro a bottiglia.

Acque effervescenti e frizzanti, le tre migliori

Come accennato, Altroconsumo ha analizzato non solo le bottiglie di acqua minerale ma anche quelle di acqua frizzante ed effervescente. La classifica finale vede

al primo posto l’acqua Ulivero (prezzo medio 0,51 euro a bottiglia),

al secondo porto Grazia (prezzo medio 0,26 euro a bottiglia)

e al terzo posto acqua Boario (prezzo medio 0,30 euro a bottiglia).

Ricordiamo a conclusione dell’articolo che recenti ricerche hanno scoperto una correlazione tra l’acqua frizzante e l’abbassamento dei livelli di colesterolo nel sangue.