Bonus trasporti da 60 euro, domanda al via da aprile: chi ne ha diritto e come ottenerlo

A partire dal mese di aprile sarà possibile presentare richiesta per il bonus trasporti da 60 euro. Ecco chi ne ha diritto e come ottenerlo.

A breve sarà attivo il portale attraverso cui poter presentare richiesta per il bonus trasporti da 60 euro. Ma chi ne ha diritto e come fare ad ottenerlo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Un periodo storico particolarmente complicato, quello in cui ci ritroviamo a vivere, con sempre più persone che riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire ad arrivare alla fine del mese. A partire dal Covid fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, come quello del carburante e del pane, sono tanti purtroppo i fattori che pesano sul bilancio delle famiglie italiane.

Proprio in tale contesto, fortunatamente, giunge in aiuto il governo attraverso bonus e agevolazioni di vario genere. Ne è un chiaro esempio il bonus trasporti da 60 euro, per cui a breve sarà possibile presentare apposita domanda. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bonus trasporti da 60 euro, domanda al via da aprile, chi ne ha diritto: occhio al reddito del 2022

“Ricevuto il visto della Corte dei conti, che auspichiamo giunga in tempi brevi, sarà operativa la piattaforma del Ministero del lavoro e delle politiche sociali attivata per richiedere il bonus, che sarà quindi ragionevolmente erogabile già a partire dal mese di aprile e contribuirà a fornire un sostegno concreto ai tanti cittadini che lo attendono“.

Sono queste le parole pronunciate da Marina Calderone, ministro del Lavoro, in merito al bonus trasporto pubblico durante il Question Time, così come riportato da Il Sole 24 Ore. A breve, quindi, sarà finalmente disponibile il portale attraverso cui poter accedere a tale misura.

Il bonus trasporti, si ricorda, è finanziato attraverso un fondo ad hoc, con una dotazione pari a 100 milioni di euro, che è stato istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A poter accedere a tale contributo sono le persone fisiche che nel corso del 2022 hanno registrato un reddito pari a massimo 20 mila euro.

Bonus trasporti da 60 euro, domanda al via da aprile, come ottenerlo: cosa c’è da sapere

Il portale non è ancora attivo. A breve, comunque, i soggetti interessati e aventi diritto potranno richiedere il bonus trasporti dallo stesso sito su cui era possibile chiedere il bonus trasporti l’anno scorso. Per accedere a tale servizio è necessario utilizzare le proprie credenziali Spid, Cie e Cns e inviare apposita richiesta.

Quest’ultima può essere inoltrata anche a favore di un minorenne a carico. A tal fine bisogna seguire la procedura dedicata, avendo l’accortezza di indicare il codice fiscale del soggetto beneficiario. Dal momento in cui il portale sarà operativo, sarà possibile presentare apposita domanda fino al 31 dicembre 2023.

L’importo massimo di tale contributo, si ricorda, è pari a 60 euro e sarà valido per l’acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile o inerente a più mensilità. Questo a prescindere che si tratti di servizi di trasporto pubblico locale, regionale oppure nazionale. Sono esclusi dal bonus trasporti i servizi di prima classe e similari.