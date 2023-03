Edoardo Donnamaria ha un padre molto potente: il suo ruolo vi stupirà

Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Ma sapete chi è il padre? Il suo ruolo vi stupirà.

Finito di recente al centro dell’attenzione per essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7, non stupisce che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su Edoardo Donnamaria. In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, che lavora svolga il padre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili.

Il Grande Fratello Vip è senz’ombra di dubbio una delle trasmissioni più seguite. Ormai giunti nel vivo della settima edizione, anche quest’anno è stato confermato al timone del reality Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo, vi è anche Giulia Salemi che riveste il ruolo di esperta del mondo social.

Programma che ormai da tanti anni a questa parte attira l’interesse di una grande fetta di pubblico, non crea stupore il fatto che siano in tanti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti. A tal proposito, ad esempio, sono in molti a chiedersi che lavoro svolga il padre di Edoardo Donnamaria. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Edoardo Donnamaria, che lavoro svolge il padre Vincenzo Donnamaria: le informazioni disponibili

Volto di Forum e speaker radiofonico, Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Al centro dell’attenzione per via della sua relazione con Antonella Fiordelisi, nata proprio all’interno della casa più spiata d’Italia, non crea stupore il fatto che siano in molti a voler saper qualcosa in più su di lui.

In particolare sono in molti a chiedersi, ad esempio, chi sia il padre del gieffino, ovvero Vincenzo Donnamaria. Molto attivo sui social, proprio il signor Vincenzo Donnamaria ha di recente attirato l’attenzione del popolo del web per via di un post pubblicato su Twitter che non è passato di certo inosservato.

In particolare secondo il padre del volto di Forum, i “Donnalisi” starebbero reggendo l’edizione in corso del noto reality. A tal proposito, invitando i fan della coppia a sostenere il figlio al televoto, ha scritto: “Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto. Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Anto vincerà il Grande Fratello“.

Per poi aggiungere: “A scanso di equivoci non solo lo penso, ma penso che nessuno più di lei lo meriti”. Affermazioni che hanno acceso i riflettori proprio sul papà di Edoardo Donnamaria, con molti che si chiedono che lavoro svolga.

Ebbene, stando alle varie informazioni disponibili in rete, è dato sapere che Vincenzo Donnamaria ha conseguito la laurea in Giurisprudenza ed è un noto e apprezzato avvocato cassazionista. Ma non solo, è anche un grande appassionato di musica, tanto da aver anche pubblicato un disco dal titolo “Tu chiamale se vuoi citazioni”.