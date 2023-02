L’eredità di Maurizio Costanzo | Conti svuotati e chiusi | Magici buoni fruttiferi

Truffa ai danni dei clienti Intesa San Paolo, magia buoni fruttiferi postali anche con piccole cifre e il patrimonio di Maurizio Costanzo: ecco tutti i temi caldi della settimana.

Attenzione, una campagna particolarmente feroce sul web sta investendo milioni di italiani e in particolare i clienti di Intesa San Paolo. Una minaccia sconvolgente, che vede numerosi conti svuotati e poi chiusi.

Giungono buone notizie, invece, per coloro che desiderano investire in buoni fruttiferi postali. Tre gli strumenti di risparmio e investimento più convenienti, ecco di seguito le migliori soluzioni di investimento per chi dispone di un capitale pari a 1.500 euro.

Tra i temi caldi della settimana si annovera la triste notizia della morte di Maurizio Costanzo. A chi andrà in eredità il patrimonio del noto conduttore e giornalista sposato con Maria De Filippi? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto cosa sta succedendo.

Intesa San Paolo, conti svuotati e poi chiusi: ennesimo tentativo di truffa

Una campagna particolarmente feroce sul web sta purtroppo investendo tantissimi italiani. Dei tentativi di truffa che vengono attuati facendo ritrovare la potenziale vittima di fronte a un messaggio dal testo accattivante. Quest’ultimo in grado di attirare la sua attenzione. Entrando nei dettagli, tale messaggio può informare il destinatario del contenuto di aver diritto, ad esempio, a ricevere un regalo, come uno smartphone o un buono spesa.

In altri casi, invece, il testo informa l’utente di un finto problema con l’home banking oppure il blocco del proprio account. A corredo di tali messaggi dei link attraverso cui vengono richieste informazioni personali e dati bancari. È facile quindi evincere che proprio cliccando su tali link e seguendo le istruzioni fornite si finisce per cadere nella trappola.

Lo sanno bene molti clienti di Intesa San Paolo che proprio nell’ultimo periodo si sono imbattuti in delle finte e-mail che comunicavano loro il blocco del conto corrente. A corredo, anche in questo caso, un link attraverso cui veniva richiesto di fornire tutta una serie di dati personali.

Come è facile immaginare, proprio compiendo tale operazione si cade vittima dei truffatori, con quest’ultimi che possono agire indisturbati sul conto e svuotarlo. Ovviamente Intesa San Paolo è estranea a questo tipo di comunicazioni a cui si invita di prestare attenzione. Questo al fine di evitare di incorrere in situazioni alquanto spiacevoli, tanto da perdere i propri risparmi.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 1.500 euro: le cifre che non ti aspetti

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più apprezzati, diffusi e utilizzati, sono in tanti a chiedersi quanto si incassa alla scadenza investendo 1.500 euro in buoni fruttiferi postali. Estremamente sicuri, si ricorda che i buoni postali sono garantiti dallo Stato italiano e non presentano alcun costo per la sottoscrizione e nemmeno per la gestione.

Per quanto riguarda il guadagno finale, inoltre, come è facile immaginare differisce a seconda della durata e tipologia di investimento. Entrando nei dettagli, nel caso in cui si desideri optare per una soluzione nel breve – medio periodo, allora è possibile investire 1.500 euro in un Buono 3×2. Quest’ultimo è in grado di garantire un rimborso a scadenza pari a 1.665,58 euro.

Se, invece, si decide di optare per un Buono 4 Anni Risparmio Semplice, allora si avrà diritto ad ottenere a scadenza un rimborso pari a 1.636,26 euro. Il Buono Soluzione Eredità, dal suo canto, consente di portare a casa a scadenza ben 1.664,73 euro, mentre il Buono 3 anni Plus permette di avere un valore di rimborso lordo a scadenza pari a 1.559,96 euro. Il Buono Rinnova, invece, permette di avere 1.777,65 euro.

Chi, invece, desidera investire 1.500 euro su titoli a lungo termine, allora può optare, ad esempio, per un Buono 4×4 che consente di avere un valore di rimborso a scadenza pari a 2.293,68 euro. Il Buono 3×4 permette di portare a casa 1.952,66 euro. Il Buono ordinario, invece, è in grado di garantire un valore di rimborso a scadenza di 2.337,75 euro.

Per ottenere maggiori informazioni in merito ai possibili guadagni derivanti dall’investimento in buoni fruttiferi postali, comunque, si consiglia di consultare l’apposito simulatore messo a disposizione sul sito di Poste Italiane.

Maurizio Costanzo, a chi andrà l’eredità del giornalista inventore del talk show

Maurizio Costanzo si è spento il 24 febbraio 2023 all’età di 84 anni. Una notizia che ha sconvolto il Paese, con il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa del giornalista inventore del talk show. In grado di costruire nel corso degli anni una carriera all’insegna del successo, ha lasciato un’eredità culturale di notevole importanza. Ma non solo, ha anche lasciato un patrimonio non di certo indifferente.

Basti pensare che, secondo alcune stime, avrebbe guadagnato circa 70 milioni di euro solo con Fascino, ovvero la società di produzione televisiva italiana fondata dallo stesso Maurizio Costanzo nel 1982. A questi si andrebbero poi ad aggiungere tutti gli altri introiti.

Un patrimonio particolarmente cospicuo, frutto di guadagni ingenti, derivanti dal suo lavoro in televisione e dalla pensione per l’attività da giornalista. Un’eredità che molto probabilmente verrà spartita tra la moglie, ovvero la conduttrice Maria De Filippi, e i figli Camilla, Gabriele e Saverio.