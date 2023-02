Maurizio Costanzo, l’immenso patrimonio: a chi andrà la sua eredità

È giunta la notizia della morte di Maurizio Costanzo, noto conduttore e giornalista sposato con Maria de Filippi. Ci lascia a 84 anni.

Una celebrità del panorama televisivo italiano dall’immenso patrimonio accumulato negli anni grazie alla sua professionalità.

L’ufficio stampa di Maurizio Costanzo ha da poco comunicato il suo decesso. Il giornalista, conduttore TV, sceneggiatore e autore è morto a 84 anni nella sua città natale, Roma. Sposato dal 1995 con Maria de Filippi, Costanzo ha conquistato il pubblico televisivo portando un nuovo linguaggio sul piccolo schermo. La sua carriera è stata ricca e variegata e caratterizzata fino alla fine da competenza e professionalità. Rimarrà per sempre uno dei volti più importanti del panorama televisivo e giornalistico italiano. Nessuno dimenticherà mai il Maurizio Costanzo Show, rinomato talk show che ha portato sulla scena un salotto mediatico che ha dato voce a personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport affrontando le tematiche più disparate. Il conduttore e giornalista ha scritto anche molti libri tra cui La strategia della tartaruga, Sipario! 50 anni di teatro, Vi racconto l’Isis e, l’ultimo, nel 2022, Smemorabilia. Catalogo sentimentale degli oggetti perduti. Una vita intensa e produttiva che ha permesso a Costanzo di accumulare un ingente patrimonio.

Maurizio Costanzo, muore il conduttore dall’immenso patrimonio

Radio, musica, televisione, editoria, i mondi esplorati da Maurizio Costanzo sono numerosi. Possiamo dire che ha lasciato un’eredità culturale di notevole importanza ma non si tratta della sola cospicua eredità che ha lasciato. La carriera è stata lunga e intensa, come detto, permettendo guadagni ingenti che mai avrebbe immaginato di ottenere il giovane Maurizio, figlio di un impiegato del Ministero dei Trasporti e di una casalinga, all’inizio del suo percorso lavorativo.

Parliamo di entrate milionarie soprattutto se sommate a quelle della moglie Maria de Filippi, altra star della televisione italiana. I proventi maggiori sono legati ai programmi tv ma non occorre dimenticare che essendo un giornalista spetta anche la relativa pensione. In particolare sono tre le pensioni che il conduttore ha percepito dallo Stato – come riferito da Giuliano Cazzola – più i guadagni dei diritti per diversi programmi da lui ideati.

Pronti a quantificare le entrate

La stima è di 70 milioni di euro guadagnati unicamente con Fascino, la società di produzione televisiva italiana fondata da Maurizio Costanzo nel 1982. Aggiungendo tutti gli altri introiti si arriva a cifre immense che ora passeranno probabilmente di diritto alla moglie Maria de Filippi e ai figli Camilla, Gabriele e Saverio. Per quanto riguarda, invece, l’eredità artistica a livello professionale e giornalistico Costanzo ha individuato in Giovanni Floris l’uomo che potrebbe portare avanti il suo lavoro.