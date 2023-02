Buoni fruttiferi postali, magia anche con piccole cifre: quanto si guadagna investendo 1.500 euro

Prestate attenzione ai rendimenti dei buoni fruttiferi postali! Quanto si incassa alla scadenza investendo 1.500 euro? Cifre sorprendenti.

Tra gli strumenti di investimento e risparmio più amati, diffusi e utilizzati, sono in molti a chiedersi quanto si incassa alla scadenza investendo 1.500 euro in buoni fruttiferi postali. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

L’ultimo periodo, complice l’aumento generale dei prezzi, ha costretto molte famiglie a dover fare i conti con una pesante crisi finanziaria. Proprio in tale clima d’incertezza, pertanto, non crea stupore il fatto che siano in molti a voler mettere i propri soldi da parte, al fine di avere qualche euro in più a disposizione in caso di necessità.

A tal fine potrebbe rivelarsi utile investire in buoni fruttiferi postali. Strumenti particolarmente utilizzati, quanto si incassa alla scadenza investendo 1.500 euro in buoni fruttiferi postali? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 1.500 euro: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, sono in molti a chiedersi quanto si incassa alla scadenza investendo 1.500 euro in buoni fruttiferi postali. A tal proposito è bene ricordare che il guadagno finale risulta alquanto diverso a seconda del tipo di buono in cui si decide di investire.

Entrando nei dettagli, ad esempio, così come riportato da Informazione Oggi, se si decide di investire in soluzioni di breve – medio periodo, allora è possibile optare per un Buono 3×2 che garantisce un rimborso a scadenza pari a 1.665,58 euro.Se, invece, si decide di optare per un Buono 4 Anni Risparmio Semplice si avrà diritto a scadenza ad un rimborso pari a 1.636,26 euro.

Il Buono Soluzione Eredità, invece, permette di portare a casa un valore di rimborso a scadenza pari a 1.664,73 euro, mentre il Buono 3 anni Plus garantisce un valore di rimborso lordo a scadenza pari a ben 1,559,96 euro. Da non dimenticare, poi, il Buono Rinnova che consente di avere 1.777,65 euro.

Buoni fruttiferi postali, quanto si guadagna investendo 1.500 euro nel medio – lungo termine

Coloro che desiderano investire nel lungo periodo, invece, possono optare per un Buono 4×4 che permette di avere un valore di rimborso a scadenza pari a 2.293,68 euro. Il Buono 3×4, dal suo canto, consente di portare a casa ben 1.952,66 euro, mentre il Buono ordinario garantisce un valore di rimborso a scadenza pari a 2.337,75 euro.

In caso di dubbi, comunque, è possibile consultare il simulatore disponibile sul sito di Poste Italiane. Uno strumento senz’ombra di dubbio molto utile, che offre la possibilità di sapere a quanto potrebbero ammontare i possibili guadagni derivanti dagli investimenti in buoni fruttiferi postali.