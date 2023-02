Oriana Marzoli, quanto guadagna la concorrente del GF Vip 7: cifre inaspettate

Modella e influencer venezuelana, quanto guadagna Oriana Marzoli, concorrente del Grande Fratello Vip 7? Svelate le cifre che non ti aspetti.

Finita di recente al centro dell’attenzione per essere una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, quanto guadagna Oriana Marzoli? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Il Grande Fratello Vip è indubbiamente uno dei programmi più noti e seguiti. Ormai nel vivo della settima edizione del Grande Fratello Vip, anche quest’anno è stato confermato al timone del reality Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo, c’è anche Giulia Salemi che riveste i panni di esperta del mondo social.

Trasmissione che ormai da tantissimi anni a questa parte riesce ad attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico, non stupisce che in tanti desiderino sapere qualcosa in più sui vari protagonisti. A tal proposito, ad esempio, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il cachet di Oriana Marzoli. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Oriana Marzoli, quanto guadagna la concorrente del GF Vip 7: le informazioni disponibili

Come spesso accade quando si tratta di volti noti del piccolo schermo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni di Oriana Marzoli. A tal proposito, comunque, interesserà sapere che nel corso delle passate edizioni della versione Vip del Grande Fratello, sembra che i cachet dei concorrenti oscillassero da cinque mila euro fino ad arrivare a 15 mila euro a settimana.

È possibile pertanto ipotizzare che anche i concorrenti della settima edizione del reality, tra cui appunto Oriana Marzoli, portino a casa dei compensi simili. A determinare il guadagno finale, inoltre, come è possibile intuire, è il numero di settimane di permanenza dei concorrenti nella casa più spiata d’Italia. Più a lungo dura l’esperienza nella casa più spiata d’Italia, pertanto, maggiori saranno i guadagni.

Ai compensi settimanali bisogna poi aggiungere l’eventuale montepremi finale che si aggiudicherà il vincitore del programma. L’importo del montepremi, è bene ricordare, è pari a 100 mila euro, di cui 50 mila euro da devolvere in beneficenza.

Oriana Marzoli, le dichiarazioni sui presunti compensi di Daniele Dal Moro

A proposito di compensi corrisposti ai concorrenti del Grande Fratello Vip, non sono passate inosservate alcune dichiarazioni che la stessa Oriana Marzoli ha fatto in merito a Daniele Dal Moro. Dopo un diverbio con quest’ultimo, infatti, la Marzoli qualche settimana fa, sfogandosi con Luca Onestini in merito al rapporto con Dal Moro ha dichiarato:

“Ho fatto una nave spaziale, perché l’ho fatta io! Qui quella che guadagna meno, quella che prende meno di tutti sono io. Però quella che alza le montagne e smuove tutto è la Mami! E non il tonto di turno che si prende 8 mila euro al mese, anzi, alla settimana, come dice quello stronzo. Ma poi 8mila euro per cosa? Fatemi capire, tutti questi soldi per dormire e farsi i riposini?”.

Parole che non sono passate di certo inosservate, attraverso cui Oriana Marzoli avrebbe svelato il cachet percepito dall’altro inquilino della casa più spiata d’Italia. Come già detto comunque, ma è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe in merito ai guadagni dei concorrenti del Grande Fratello Vip, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte dei diretti interessati.

Oriana Marzoli, a quanto ammontano i compensi di una influencer

Oriana Marzoli, inoltre, è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove vanta moltissimi follower. Proprio soffermandosi sul suo successo social, pertanto, interesserà sapere che in genere i nano influencer, ovvero chi vanta tra i cinque mila e cinquanta mila follower, porta in genere a casa da 50 a 500 euro a post.

Tale importi aumentano fino a 10 mila euro per i cosiddetti Mid-Ter influencer, ovvero soggetti che vantano tra i cinquanta e i cento mila follower. I macro influencer, ovvero coloro che vantano da trecento mila fino a un milione di follower, invece, possono guadagnare da 2.500 a 5 mila euro a post.

Per finire non possiamo annoverare i mega influencer che possono percepire cifre da urlo, tanto da riuscire a portarsi a casa dai 15 mila euro fino ad arrivare a quota 60 mila euro. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe e dettagliate sui compensi di Oriana Marzoli, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte della stessa.