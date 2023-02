Orietta Berti, quanto guadagna al GF VIP? Le cifre che non ti aspetti

Tra le artiste più conosciute e apprezzate, quanto guadagna Orietta Berti per rivestire il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip? Le cifre che non ti aspetti.

Il Grande Fratello Vip è senz’ombra di dubbio uno dei programmi più seguiti. Non stupisce, quindi, che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti. In particolare sono in molti a chiedersi a quanto ammontino i compensi dell’opinionista Orietta Berti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili.

Ormai siamo nel vivo della settima edizione del Grande Fratello Vip, anche quest’anno in onda su Mediaset. Al timone del programma è stato riconfermato Alfonso Signorini. Al suo fianco le due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Ma non solo, anche Giulia Salemi nei panni di esperta del mondo social.

Un programma particolarmente seguito, che ormai da tantissimi anni a questa parte riesce ad attirare l’interesse di una grande fetta di pubblico. Non crea stupore pertanto il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più sui vari protagonisti.

A tal proposito, ad esempio, sono in tanti a chiedersi a quanto ammontino i compensi di Orietta Berti per ricoprire il ruolo di opinionista. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Orietta Berti, quanto guadagna al GF VIP? Le informazioni disponibili

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni di Orietta Berti. La stessa artista, comunque, ha ammesso che si tratti di cifre non indifferenti.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero, infatti, pur non entrando giustamente nei dettagli, ha fatto sapere che tra i motivi per cui ha accettato di far parte del cast del Grande Fratello Vip si annoverano i “Soldi. Tanti“.

Ma a quanto ammontano i compensi di Orietta Berti? Ebbene, a fornire risposte in merito ci ha pensato lo scorso mese di settembre Dagospia con la rubrica “A lume di Candela“. A tal proposito su Dagospia si legge:

“Stando alle nostre fonti, per vestire i panni dell’opinionista nel reality di Canale 5 intascherebbe 10 mila euro a puntata. Una cifra che può non sembrare clamorosa ma che diventa decisamente importante considerando il numero di prime time: cinquanta puntate se il reality dovesse finire (cosa praticamente certa) a marzo 2023. Totale 500 mila euro”.

Delle cifre indubbiamente da urlo per ricoprire il ruolo di opinionista della settima edizione del Grande Fratello Vip. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e ipotesi. Non sono disponibili, infatti, informazioni certe sui compensi di Orietta Berti, così come non sono mai giunte conferme in merito da parte della diretta interessata.