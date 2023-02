Maddalena Corvaglia, chi è il fidanzato dell’ex velina di Striscia la Notizia: sorprendente

Diventata nota al grande pubblico grazie al ruolo di velina di Striscia la Notizia, Maddalena Corvaglia è fidanzata? Ecco le ultime in merito.

Maddalena Corvaglia è nota per aver ricoperto il ruolo di velina di Striscia la Notizia in coppia con Elisabetta Canalis. Tra i volti più apprezzati del piccolo schermo nostrano, sono in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio chi sia il suo fidanzato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Striscia la Notizia è senz’ombra di dubbio uno dei programmi più longevi e seguiti della storia della televisione italiana. In grado di mettere in guardia i propri telespettatori in merito a vicende poco chiare, tanti sono i servizi di denuncia trasmessi dal noto tg satirico, come ad esempio un trucco attraverso il quale i malintenzionati riescono a svuotare il conto corrente del malcapitato di turno.

Allo stesso tempo a destare interesse sono i vari protagonisti della trasmissione, come le veline. Molte le ragazze che hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia nel corso degli anni, come Maddalena Corvaglia che ha ricoperto il ruolo di velina bionda del noto tg satirico dal 1999 al 2002. Data la sua notorietà, non crea stupore il fatto che siano in molti a voler sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio chi sia il suo fidanzato. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Maddalena Corvaglia, chi è il fidanzato dell’ex velina di Striscia la Notizia: le informazioni disponibili

Showgirl molto seguita e apprezzata, in passato è finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa per via della sua relazione con Enzo Iacchetti. In seguito, nel 2011 Maddalena Covaglia è convolata a nozze con Steve Burns, da cui ha avuto la figlia Jamie Carlyn. Una storia d’amore durata fino al 2017, quando la coppia ha deciso di separarsi.

A tal proposito l’ex velina, nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, in onda sabato 4 febbraio 2023, ha dichiarato: “La fine di un matrimonio è una sconfitta. Quando, però, ci sono dei muri insormontabili bisogna prenderne atto“. Per poi aggiungere: “A Natale ci siamo riuniti tutti: è stato un traguardo familiare. Essendo genitori di una bambina, anche se non siamo una coppia rimaniamo una famiglia“.

Alla domanda in merito alla sua attuale situazione sentimentale ha inoltre confessato: “Non sono fidanzata, anche se in questi anni qualcuno mi ha fatto battere il cuore”. Al momento, quindi, l’ex velina di Striscia la notizia è single.