Ex letterina di Passaparola, compagna di Pier Silvio Berlusconi e da anni al timone di Verissimo, ecco quanto guadagna la nota conduttrice Silvia Toffanin.

Tra le conduttrici più conosciute del piccolo schermo, Silvia Toffanin continua a tenere compagnia al pubblico a casa grazie alla conduzione del programma Verissimo, in onda il sabato e la domenica pomeriggio su Canale 5. Da sempre molto amata per il suo modo di condurre, all’insegna dell’eleganza e della sobrietà, sono in molti a chiedersi a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Silvia Toffanin: chi è, altezza, carriera

Nome: Silvia Toffanin

Altezza: 172 cm

Peso: 52 kg

Data di nascita: 26 ottobre 1979

Luogo di nascita: Bassano del Grappa

Nata a Bassano del Grappo il 26 ottobre 1979, Silvia Toffanin è alta 172 cm, pesa 52 kg ed è del segno zodiacale dello Scorpione. Cresciuta a Cartigliano, assieme ai genitori e alla sorella Daiana, dopo aver conseguito la maturità si è trasferita a Milano dove ha svolte vari lavori, tra cui la barista, la cameriera e la modella. Si è laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, mostrando allo stesso tempo sempre un grande interesse per il mondo dello spettacolo.

Nel 1997 ha partecipato a Miss Italia, per poi ricoprire il ruolo di letterina di Passaparola dal 2000 al 2002. Il 20 agosto del 2002 fa il suo debutto in veste di conduttrice grazie a Nonsolomoda su Canale 5, dove rimarrà al timone fino al 2009. L’apice del successo, però lo raggiunge grazie a Verissimo. Nel 2004, infatti, si è occupata di una rubrica, mentre dal 2006 è al timone del programma, continuando a riscuotere ancora oggi l’interesse di una larga fetta di pubblico.

Silvia Toffanin: vita privata, figli, compagno

Particolarmente riservata, della vita privata di Silvia Toffanin si sa davvero ben poco. Sentimentalmente legata da anni a Pier Silvio Berlusconi, figlio dell’ex Premier Silvio Berlusconi, i due si sono conosciuti nel 2001 nel corso di una partita di beneficenza del Milan. A quanto pare si è trattato di un vero e proprio colpo di fulmine, con i due che da allora non si sono più lasciati. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Numerosi i rumors in merito ad un presunto matrimonio segreto, anche se i due diretti interessati non hanno mai dato conferma.

La coppia, infatti, sembra non essere, almeno per il momento, convolata a nozze e a tal proposito la stessa Silvia Toffanin, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Vanity Fair ha dichiarato: “Cercavo l’amore e l’ho trovato. Sono innamoratissima e felice, va bene così“. Per poi aggiungere: “Non sento il bisogno di una cerimonia per sentirmi più amata. Forse il matrimonio mi spaventa perché non vorrei mai che la persona che mi sta al fianco ogni giorno fosse lì solo perché deve, ma non lo vuole. Vorrei che mi scegliesse sempre, come io scelgo lui“.

Silvia Toffanin: quanto guadagna e patrimonio

Così come si hanno poche informazioni sulla sua vita privata, lo stesso discorso vale anche per il patrimonio. Non sono mai trapelate, infatti, voci in merito e per questo motivo non è dato sapere quanti guadagni Silvia Toffanin. Vista la sua carriera, però, è facile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, inoltre, interesserà sapere che stando a quanto riportato da Libero Quotidiano, Pier Silvio Berlusconi ha guadagnato nel 2018 1,73 milioni di euro. Per quanto riguarda gli immobili, invece, la Toffanin si divide tra Portofino, dove vive con la famiglia, e Milano, dove si reca per lavoro.

Silvia Toffanin: Instagram e Facebook

A differenza di tanti altri volti noti del mondo dello spettacolo, Silvia Toffanin sembra non amare particolarmente i social. Non a caso, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato: “Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata. E poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizio faccio in palestra“. Ma non solo, sempre nel corso della stessa intervista ha aggiunto: “Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata: da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social“.