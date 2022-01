Il celebre illusionista Giucas Casella, in passato, aveva rivelato la cifra della sua pensione. Ritenuta troppo bassa rispetto ai versamenti. E altri vip hanno fatto lo stesso.

Protagonista dell’ultimo Grande Fratello Vip, Giucas Casella è tornato a far parlare di sé proprio attraverso la ribalta di Mediaset, nella quale si è messo in mostra per la sua eccentricità e anche per alcune dichiarazioni riguardo la sua vita privata. Personaggio di lungo corso della televisione italiana, la sua notorietà è cresciuta negli anni soprattutto per la riproposizione dei numeri che lo resero celebre in passato, come illusionista e ipnotizzatore. Anche se, visto il contesto televisivo e l’utilizzo dell’ipnosi su personaggi famosi (a volte persino i conduttori dei programmi), i suoi giochi di magia sono stati accolti più come un momento di intrattenimento che di prestidigitazione vera e propria.

A ogni modo, Giucas Casella (pseudonimo di Giuseppe Casella Mariolo) resta uno degli illusionisti più celebri della televisione italiana, anche per la particolarità del suo personaggio. Ancora celebri alcune sue espressioni (come il classico “Quando lo dirò io”), così come i più grandi ricorderanno l’imitazione di Gigi Sabani a Fantastico, che contribuì ulteriormente alla sua notorietà. Tuttavia, quando si dice che il successo non è tutto, a quanto pare sarebbe da includere anche il suo caso. Qualche tempo fa, infatti, lo stesso Casella sostenne pubblicamente come la sua pensione fosse decisamente bassa. Tanto da essere pronto a fare ricorso.

Giucas Casella e la sua pensione: la cifra sorprende

Anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, nei mesi scorsi, avevano reso nota una situazione simile. La rivelazione, Giucas Casella l’ha fatta tra le lacrime, sostenendo di percepire una cifra pari a 800 euro di pensione. Una situazione che non intenderebbe accettare, dicendosi pronto a inoltrare ricorso. Visto che tale importo non sarebbe congrua ai contributi versati né, tantomeno, a sostenere le spese mensili che la vita quotidiana impone. La sua dichiarazione, per la verità, risale a circa tre anni fa. E, a oggi, anche se il ricorso è stato presentato Casella non lo ha reso noto. Una situazione che, come detto, accomunerebbe diversi vip che, in passato, hanno lamentato una pensione troppo bassa rispetto ai versamenti contributivi.

Certo, probabilmente ognuno di questi personaggi avrà negli anni accumulato un patrimonio tale da rendere più serena la propria terza età. E’ sorprendente, però, come anche nomi di alta risonanza abbiano evidenziato come Giucas Casella una situazione di questo tipo. Al Bano, ad esempio, aveva rivelato come il suo assegno pensionistico fosse basso in proporzione ai versamenti. Casella, da parte sua, ha fatto comunque sapere di aver provveduto a tenere da parte qualche risorsa: “Per fortuna da buon siciliano sono stato meticoloso, perché solo con la pensione ora sarebbe impossibile vivere”. Per i cittadini comuni questo concetto vale anche di più…