Whatsapp, arriva la svolta: finalmente potrai evitare brutte figure

Grazie ad uno degli ultimi aggiornamenti di Whatsapp è possibile lasciarsi alle spalle una cosa che infastidisce molti fruitori. Ecco di cosa si tratta

Può sembrare banale ed invece quest’ultima trovata della nota applicazione di messaggistica istantanea può evitare diverse situazioni imbarazzanti.

La società odierna è completamente immersa nella tecnologia e nelle applicazioni, ma quella che attrae maggiori attenzioni è sicuramente Whatsapp. Poter contare su uno strumento che permette di parlare con chiunque è una comodità di cui ormai nessuno sa fare più a meno.

I tecnici dell’app di Zuckerberg sono sempre al lavoro per migliorare l’esperienza dei fruitori e per garantire loro un’importante tutela della privacy. A tal proposito è stata apportata una modifica che seppur in apparenza può sembrare banale, in realtà aiuta e non poco le persone.

Whatsapp: diverse novità in vista anche per quanto riguarda le immagini

D’ora in avanti infatti quando si deciderà di abbandonare un gruppo non apparirà più la scritta “ha abbondonato il gruppo”. Stesso discorso per quanto concerne i messaggi eliminati. Adesso si potranno cancellare con maggiore libertà e senza il timore che al nostro interlocutore apparirà la comunicazione “questo messaggio è stato cancellato”.

D’altronde può creare non poco imbarazzo e magari anche dei disguidi visto che la controparte potrebbe chiedere delucidazioni in merito al contenuto rimosso. Spesso infatti lo si fa per evitare brutte figure o perché si torna sui propri passi e si decide di ritirare un proprio pensiero in merito alla tematica di discussione.

Un bel passo in avanti che eviterà ogni genere di incomprensione a riguardo. Ma non si tratta dell’unica innovazione di questa fase. Un’altra importante novità riguarda le immagini.

Infatti ogni volta che condividiamo una foto su Whatsapp questa perde in risoluzione per via del protocollo di compressione. Un nuovo aggiornamento metterà fine a tutto ciò. L’applicazione avrà infatti una nuova icona che permetterà di configurare la qualità delle foto inviate.

Al momento però è ancora una funzione Beta e quindi ancora non confermata. È in fase di sperimentazione. La sensazione è che possa essere rilasciata nel giro di non molto tempo.

Poter inviare e ricevere foto e video di qualità al giorno d’oggi è di fondamentale importanza. Ciò rappresenterebbe un surplus di non poco conto per Whatsapp che negli anni ha sempre cercato di fare degli sforzi per accontentare l’enorme platea di utenti.