WhatsApp l’incubo è finito: ecco come leggere i messaggi eliminati

Una delle domande maggiormente poste dagli utenti che ogni giorno utilizzano la nota applicazione di messaggistica istantanea.

Al giorno d’oggi utilizzare WhatsApp è praticamente un obbligo. Non disporre della nota app di messaggistica istantanea può significare letteralmente essere esclusi del tutto da ogni forma di comunicazione praticabile attraverso la rete. Scambio di messaggi di testo ed audio, contenuti video, documenti di ogni tipo, posizione geografica e tanto altro ancora.

Tra le novità degli ultimi anni non può non essere considerato l’avvento delle app di messaggistica istantanea. In questo caso il primato assoluto, almeno in base a a quello che sembra l’indirizzo dettato dagli utenti, quindi dai cittadini è senza alcun dubbio di WhatsApp. Semplice da utilizzare, intuitiva al massimo, e capace di tenere in contatto milioni e milioni di persone in pochi secondi e nel modo più semplice possibile.

Cosi come anticipato attraverso l’app in questione è possibile condividere contenuti di ogni tipo, una forma di comunicazione totale, garantita certo anche da altre app, ma evidentemente, stando ai risultati ottenuti non allo stesso modo, quello garantito da WhatsApp. Negli ultimi tempi inoltre una nuova opzione si è aggiunta in termini di gestione della comunicazione, stiamo parlando della possibilità di cancellare i messaggi inviati ad un determinato utente.

A tal proposito la domanda che molti utenti, oggi, si pongono riguarda proprio questa particolare opzione. Possibile recuperare un messaggio cancellato, inviato quindi per errore ad un contatto piuttosto che ad un altro? Oppure magari figlio di un ripensamento dell’ultimo momento? La risposta è si, e la cosa ad oggi è possibile sia per gli utenti Apple che per quelli Android. La procedura di recupero risulta essere anche abbastanza semplice.

WhatsApp l’incubo è finito: ecco la procedura di recupero dei messaggi eliminati

Per procedere al recupero dei messaggi eliminati sarà necessario scaricare una nuova app che procederà al recupero di tutti i messaggi eliminati nel corso delle nostre conversazioni. Per gli utenti Android l’app in questione è WhatsRemoved. Una volta scaricata l’app e dopo aver accettato tutte le richieste in merito ad autorizzazioni e quant’altro sarà possibile salvare tutti gli sms inviati inclusi i contenuti multimediali. L’app in questione non funziona senza connessione alla rete.

Altra app molto interessante per gli utenti Android è Nova Launcher. Con questa applicazione è possibile salvare i messaggi letti dall’utente e di conseguenza anche quelli eliminati. In quest’ultimo caso però sarà possibile leggere soltanto i primi 100 caratteri del messaggio in questione. Discorso diverso per gli utenti che dispongono di un sistema operativo Ios, utenti che utilizzano quindi prodotti Apple. In questo caso l’app da scaricare è Dr.Fone. Anche in questo caso è possibile quindi recuperare i messaggi eliminati.

La procedura in questione è insomma più che fattibile insomma. Recuperare i messaggi eliminati precedentemente è qualcosa di più che possibile. In alcuni casi in forma limitata. Gli ultimi tempi sono stati piuttosto movimentati per WhatsApp e di conseguenza per i suoi utenti. Le nuove opzioni spesso hanno spiazzato gli stessi cittadini poco convinti a volte dell’utilizzo specifico delle stesse. Ad oggi insomma, indubbiamente la situazione consente di utilizzare sempre più funzioni.

A preoccupare gli utenti di WhatsApp negli ultimi tempi sono purtroppo anche altre dinamiche spesso molto pericolose. La questione truffe e raggiri. Messaggi inviati attraverso l’app che possono portare al furto dell’identità o addirittura i risparmi della vittima designata. L’attenzione ad ogni modo deve essere sempre massima e mai bisogna fidarsi di messaggi apparentemente insensati, o comunque poco chiari. L’allerta cosi come anticipato deve essere massima, per non rischiare sorprese davvero sgradite. Gli ultimi tempi sono per l’appunto carichi di novità, ma allo stesso modo non risparmiano sorprese spesso amare.