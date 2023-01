Classifica luoghi più accoglienti del mondo: al primo posto c’è una perla italiana

La speciale classifica dei luoghi più accoglienti del mondo premia una località del Bel Paese piuttosto rinomata e ricca di fascino. Ecco di quale si tratta

Scopriamo la graduatoria completa secondo i viaggiatori di Booking.com. Diversi i fattori che sono stati presi in considerazione e i territori comparati.

Quando si pensa alle vacanze, sia per noi italiani che per gli stranieri, il nostro bel Paese è sempre presente tra le scelte. D’altronde, come potrebbe non esserlo.

Mare o montagna, borghi o città d’arte, sullo sfondo di una cucina di qualità unica al mondo, il made in Italy continua ad avere successo.

Per noi connazionali è sempre piacevole scoprire posti nuovi o tornare nei luoghi del cuore, scoprendo i piatti di altre regioni. Ma mettiamoci nelle vesti di uno straniero, che ammira con fascino e stupore la nostra storia, la nostra arte, la nostra cucina. La nostra Italia è imbattibile.

A confermarlo è anche la classifica di Booking, secondo cui la meta più apprezzata dai turisti per le vacanze si trova proprio nella nostra penisola.

La classifica completa dei luoghi più accoglienti del mondo

La classifica dei luoghi più accoglienti del mondo è stata stilata su una serie di parametri e si è basata sul confronto di più di 220 Paesi e territori su tutto il globo.

Nelle prime dieci posizioni rientrano le località che hanno offerto servizi eccellenti ai turisti in tutto il periodo dell’anno. Il lavoro di booking è stato dunque quello di confrontare oltre 240 milioni di recensioni verificate, per un totale di 1.362.414 strutture ricettive.

Nel 2023 l’Italia è quindi in cima alla classifica, con 170.638 strutture premiate. A seguire, ma con un ampio distacco, ci sono Spagna, Francia e Germania.

Ma vediamo le 10 elette dalla classifica.

Al decimo posto c’è la città australiana Gold Coast, adorata soprattutto dagli amanti del surf. Al nono invece figura l’unica capitale della classifica, ovvero Città del Messico; mentre, a seguire ci spostiamo in Sud America. Infatti, all’ottavo posto si classifica Porto de Galinhas, in Brasile e, per il settimo posto è stata premiata Ushuaia con le sue navi dirette in Antartide.

Si torna poi in Europa con York (Inghilterra) al sesto posto, Klaipeda (Lituania) al quinto e Dresda (Germania) al quarto.

Sul podio invece medaglia di bronzo per San Sebastian, centro spagnolo che si aggiudica il terzo posto grazie al mix di natura, mare e divertimento che offre. Per la seconda posizione ci dirigiamo in Asia, a Hualien, per le sue scogliere a picco.

Ma la medaglia d’oro va alla perla pugliese Polignano a Mare. Primo posto più che meritato per le sue spiagge a picco, acqua cristallina, crudi di mare e la famosissima focaccia pugliese apprezzata da tutti.