Voglia di cambiare vita? In Europa c’è chi paga 8 mila euro al mese

Se il sogno è quello di cambiare radicalmente la propria quotidianità, cercare lavoro all’estero potrebbe essere ideale. E c’è un Paese che attrae…

Il problema degli stipendi è centrale nel dibattito pubblico. In Italia, ad esempio, è abbastanza noto come i pagamenti effettuati riguardino più le pensioni che i compensi lavorativi.

Una situazione abbastanza paradossale, che si pone però alla base di problematiche altrettanto inquietanti, quali la tendenza a fare meno figli (basti pensare che, nel 2021, le persone sole hanno superato le coppie con figli) e a impegnarsi meno nella costruzione di un nucleo familiare stabile. Al netto del cambiamento di esecutivo che avverrà a breve, viene da pensare che le principali risorse, già da tempo, avrebbero dovuto essere convogliate nel ridisegnare il tessuto occupazionale, così da garantire soprattutto ai più giovani l’accesso a posti di lavoro più stabili, in grado di porre la base per la formazione di una famiglia. Detto questo, in altri Paesi non va poi così meglio. Anche perché anche un eventuale stipendio più alto andrebbe proporzionato al costo della vita. Qualche eccezione però esiste.

E visto che ci troviamo alla fine dell’estate, con la ripresa delle attività quotidiane a pieno ritmo, tanto vale fare un punto su quali siano le prospettive offerte da alcuni Stati europei. Chiaramente se l’intenzione è quella di cambiare vita, magari Paese. Offerte di lavoro anche da Paesi esteri sono all’ordine del giorno. E molte attraggono proprio per la prospettiva degli stipendi, più alti rispetto a quelli standard percepiti in Italia. Bisogna però ponderare con attenzione perché, mai come in questo caso, vale lo storico proverbio che dice come non tutto ciò che luccica sia effettivamente oro. Informarsi sulla Nazione di destinazione è fondamentale per capire se lo stipendio sia effettivamente alto oppure semplicemente adeguato agli standard di vita.

Un Paese paga 8 mila euro al mese di stipendio: potrebbe essere un affare?

Se si parla di lavoro, città come Londra o Milano rappresentano due dei principali centri d’attrazione, soprattutto per i giovani. La capitale britannica come città cosmopolita ma anche latrice di occasioni in qualsiasi ambito, non necessariamente professionale. Il capoluogo lombardo, invece, attrae soprattutto giovani imprenditori, per la sua vocazione industriale e la propensione a favorire nuove idee, soprattutto nell’ambito delle startup. Certo, poi bisogna effettivamente fare carriera, guadagnarsi un proprio spazio, essere competitivi e ritagliarsi anche un corrispettivo decente. Ma se l’obiettivo è quello di trovare normali occupazioni, si cercherà di rimando di scegliere strade più semplici. O meglio, quei Paesi in cui il reddito medio è di per sé più alto del nostro o di altre grandi capitali europee.

In questo senso, ad aprire la fila dei Paesi europei è il Lussemburgo. Il piccolo principato incastonato tra Germania, Francia e Belgio, infatti, dispone di un reddito medio annuo (per i cittadini) pari a 90 mila euro, o addirittura di poco superiore. Il che significa una media di 8 mila euro mensili per ogni cittadino, in una statistica che comprende sia il lavoro svolto che la rendita ottenuta. Numeri piuttosto indicativi, anche se bisogna naturalmente fare i conti con l’esiguità del territorio e della possibilità che i posti di lavoro possano essere per questo più limitati rispetto a contesti più grandi. Del resto, altre mete attraggono gli europei. Il Portogallo, ad esempio, rappresenta una meta privilegiata per i pensionati, visto il suo regime fiscale meno rigido. Certo è che il Lussemburgo potrebbe costituire una scelta d’eccezione. Con qualche possibilità in più proprio in quanto meno battuta.