Guadagnare 5 mila euro al mese, i Paesi europei che trasformano il sogno in realtà

Per guadagnare 5 mila euro al mese è sufficiente trasferirsi in una delle sei nazioni europee che permettono di realizzare il sogno.

Uno stipendio medio è di 5 mila euro in ben sei Paesi vicini all’Italia. Sembra impossibile considerando la retribuzione media della nostra penisola eppure è realtà.

In Italia uno stipendio medio si aggira intorno ai 2 mila euro. Da qui la necessità che in una famiglia lavorino sia il marito che la moglie per far fronte a tutte le spese “obbligate” più quelle superficiali ma indispensabili per poter dire di vivere la vita. Tante famiglie si ritrovano, invece, a sopravvivere tenendo duro tra rinunce e debiti per arrivare a fine mese con ancora un tetto sulla testa e un piatto in tavola. Il numero di persone che campa con cifre mensili irrisorie è, infatti, troppo alto e le previsioni indicano che la situazione potrà solo peggiorare a causa della guerra in Ucraina e dell’inflazione conseguente. Perché subire tutto questo? In una nazione considerata civile è giusto che ci siano persone al di sotto o al limite della soglia di povertà? Poi giunge voce che in nazioni vicine lo stipendio medio è di 5 mila euro.

Guadagnare 5 mila euro, dove è possibile?

Calcolare la media significa tenere conto sia degli stipendi più bassi che di quelli più alti e fare una stima dei guadagni medi. In ben sei nazioni europee le retribuzioni medie sono di 5 mila euro circa. Si potrebbe pensare che il riferimento sia a mestieri molto qualificati ma non è così. Vale la pena, dunque, approfondire la questione per aprire le porta su una strada verso un futuro migliore.

In Islanda, ad esempio, nel 2020 lo stipendio medio si attestava sui 5.624 euro al mese (67.488 euro all’anno). In Lussemburgo di 5.487 euro e in Svizzera di 5.402 euro. Cifre simili anche per il Liechtenstein. Altre due nazioni con retribuzioni elevate sono l‘Olanda con 4.900 euro al mese e la Danimarca con 4.869 euro mensili.

Retribuzioni e costo della vita, il trucco per un guadagno maggiore

Naturalmente prima di trasferirsi occorre valutare seriamente il rapporto tra retribuzione e costo della vita. Uno stipendio di 5 mila euro, infatti, potrebbe risultare non vantaggioso se occorre spenderne la metà per un affitto e il resto per bollette onerose o costi dei prodotti notevolmente superiori rispetto a quelli italiani. Nelle nazioni citate, valutando il costo della vita, si vivrebbe molto bene con lo stipendio medio calcolato dagli istituti di statistica.

Gli italiani hanno solo l’imbarazzo della scelta da superare per iniziare una nuova vita. Non volendo allontanarsi troppo dai confini dell’Italia, poi, si potrebbe optare per la Svizzera. Non solo, si potrebbe continuare ad avere la residenza in una città italiana di confine in modo tale da lavorare in Svizzera e vivere in Italia con tutti i vantaggi che la nostra nazione può offrire. Diciamo la verità, con uno stipendio di 5 mila euro il nostro Paese risulterebbe accogliente.