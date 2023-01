La funzione nascosta di WhatsApp non sarà più segreta: preparatevi alla rivelazione

Se pensate di conoscere ogni funzione di WhatsApp potreste presto ricredervi. Stiamo per svelare una funzionalità poco nota.

L’app di messaggistica non spiattella i suoi segreti ai quattro venti. Alcune funzioni sono tutte la scoprire. Vediamone una in particolare.

Trentatré milioni di italiani usano mensilmente WhatsApp per circa 11 ore. L’applicazione di messaggistica è diventata una partner virtuale necessaria per inviare messaggi, foto e video ma anche da sfruttare come rubrica – si possono inviare messaggi a sé stessi – come luogo di divertimento – si possono creare gli avatar – o come aiuto sul lavoro o tra amici – con le community e i sondaggi. Gli ultimi aggiornamenti stanno regalando piacevoli soprese ai fruitori con Meta che cerca di migliorare sempre più l’esperienza d’uso dell’applicazione accontentando ogni richiesta dei cittadini. Si può scoprire facilmente chi si sta spiando, si possono videochiamare trenta persone e si può decidere a che ora inviare un messaggio. Molte delle funzionalità citate sono ormai note ad una buona parte di quei 33 milioni di fruitori ma ci sono segreti che devono ancora essere rivelati. Quello che stiamo per svelarsi semplificherà la vita a chi tende ad usare WhatsApp contemporaneamente per compiere diverse operazioni.

WhatsApp e la funzione nascosta

Inserire stati, cambiare foto profilo, usare la crittografia end-to-end, inviare messaggi che spariscono, archiviare chat, eliminare le spunte blu o lo stato online, le funzionalità di WhatsApp sono molteplici e tutte molto utili o dilettevoli. Sono in pochi, però, a conoscere una funzione importante per chi vuole compiere diverse operazioni sull’app in contemporanea.

Il trucco che vi sveleremo permette di gestire più funzioni di WhatsApp per avere sotto controllo varie possibilità. La scorciatoia si attiva tenendo premuto per diversi secondi l’icona dell’applicazione sulla schermata del display dello smartphone Android. Apparirà un menù con diverse opzioni (aprire una chat o inviare una foto ad un contatto direttamente dalla galleria). In questo modo si risparmierà tempo e si potranno compiere più operazioni velocemente.

E su iPhone?

I possessori di un iPhone dovranno seguire una procedura di poco differente. La partenza è uguale, occorrerà cliccare sull’icona dell’app per qualche secondo. Giusto il tempo di far apparire un QR Code che dovrà essere utilizzato per accedere al menù delle funzioni e velocizzare le operazioni.

Ecco svelato il mistero del menù segreto di WhatsApp a cui accedere con un click.