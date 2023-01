Whatsapp, ora lo decidi tu a che ora mandare un messaggio: non ci credi? Provaci!

Sapevate che è possibile pianificare l’invio di un messaggio su WhatsApp ad una sola persona oppure ad un gruppo?

Un’interessante possibilità di pianificazione che tantissimi utenti ignorano. Scopriamo qual è il trucco che ci è sfuggito.

Perché limitarsi ad un semplice invio di foto, video o messaggi? Con WhatsApp l’esperienza può essere molto più completa. Grazie agli ultimi aggiornamenti, infatti, l’applicazione si è arricchita di funzionalità tanto che restare al passo con ogni innovazione non è semplice. Volete qualche esempio? Meta ha inserito la possibilità di inviare sondaggi sia nei gruppi che ai singoli contatti. Poi ci sono gli avatar da creare con pochi passaggi accedendo al menù impostazioni dell’app. E le community? Un super gruppo che raccoglie al suo interno fino a 50 gruppi con un massimo di 1.024 utenti totali. Per non parlare, poi, della possibilità di inviare un messaggio a sé stessi. Il proprio numero, infatti, è stato inserito tra i contatti in rubrica e adesso WhatsApp potrà funzionare proprio come un’agenda digitale su sui salvare foto, file, link reputati importanti. Le novità riguardano anche le videochiamate e il ripristino dei messaggi cancellati. Insomma, un mondo di innovazioni ma non troviamo, però, la pianificazione dei messaggi.

Pianificare l’invio di un messaggio su WhatsApp, come fare

Una vera funzione propria dell’app che consente di pianificare l’invio di un messaggio non esiste ancora. Occorre rivolgersi ad applicazioni esterne per poter procedere con la pianificazione. Iniziamo scoprendo come agire su un dispositivo Android. Basterà aprire Play Store e scaricare l‘app gratuita SKEDit. Dopo aver creato il proprio account bisognerà cliccare sulla voce “WhatsApp” all’interno della home principale e selezionare l’abilitazione ai permessi di accessibilità.

Una volta attivati si potrà ritornare nella schermata di invio del messaggio da pianificare, scrivere il testo e poi impostare giorno e ora cliccando sul menù a tendina la voce “Schedule”. Ecco che il messaggio verrà spedito nel momento designato.

I passaggi su iPhone

Per pianificare l’invio di un messaggio di WhatsApp su iPhone occorre aprire “Comandi Rapidi” nello smartphone, cliccare su “Automazione” e poi su “Crea automazione personale”. Apparirà una schermata che consentirà di indicare ora e data dell’inoltro. Poi si dovrà cliccare su “Aggiungi azione” e selezionare WhatsApp per scrivere il messaggio. La procedura richiede di cliccare su “+” sotto al campo “Testo”, su “WhatsApp” e su “Invia messaggio tramite WhatsApp”.

A questo punto occorrerà indicare il destinatario del messaggio e selezionare “Avanti”. Attenzione ad un’importante informazione. Sarà necessario che la connessione internet sia attiva per portare a termine l’invio del messaggio pianificato.