Concorso Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: occasione imperdibile!

La Camera di Commercio di Caserta ha attivato un concorso per titoli ed esami per l’assunzione di diverse figure professionali.

Chi è in cerca di un’opportunità lavorativa deve valutare la candidatura al concorso della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Fino al 9 febbraio 2023 rimarrà aperto il Bando per la selezione di cinque figure volte a coprire posti di vari profili professionali di categoria C per un’assunzione a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato. Il concorso rimane un’occasione da valutare per chi è in cerca di lavoro al pari di altre opportunità attualmente attive. Assume personale Decathlon, il Gruppo Sella, LIDL e l’INPS, tante occasioni differenti da approfondire per trovare il lavoro perfetto che potrà aiutare a far prendere alla vita una nuova direzione. Tornando al nostro concorso della Camera di Commercio di Caserta, chi è interessato potrà presentare domanda di partecipazione accedendo al portale web ufficiale entro le ore 12.00 del 9 febbraio.

Concorso Camera di Commercio, quali sono i ruoli da ricoprire

La Camera di Commercio di Caserta ricerca personale per coprire quattro posti nel profilo professionale di istruttore amministrativo informatico (un posto è riservato ad un volontario delle Forze Armate, congedato senza demerito) e un posto nel profilo professionale di istruttore per i processi di informazione e comunicazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata accedendo al portale www.ce.camcom.it entrando nella sezione Bandi di concorso nell’area Amministrazione Trasparente. Il candidato dovrà essere in possesso di identità digitale per iniziare la procedura e potrà candidarsi solamente ad uno dei profili indicati. Tra i requisiti specifici del concorso citiamo il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Serviranno, poi, l’idoneità psico-fisica all’impiego e il godimento dei diritti politici e civili. Continuiamo con il non essere stati esclusi dall’elettorato politico, non essere stati destituiti da un impiego della pubblica amministrazione, non avere riportato condanne penali o provvedimenti del tribunale e avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se presenti). Inoltre sono ammessi al concorso solamente i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea con più di 18 anni. Se stranieri sarà necessario avere un regolare permesso di soggiorno.

L’Iter di selezione

Il concorso prevede una prova preselettiva con quesiti a risposta multipla (abilità logico-matematiche, numeriche, di ragionamento), una prova scritta, la valutazione dei titoli e una prova di esame orale. Solo la prova preselettiva sarà svolta da remoto. Il calendario delle prove verrà pubblicato in seguito alla chiusura del bando sul portale della Camera di Commercio di Caserta. Qui il bando per conoscere tutti i dettagli del concorso.