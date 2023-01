Gruppo Sella, nevicata di occasioni lavorative che aspettano solo te!

Chi è in cerca di un lavoro o di un cambiamento deve valutare le offerte di lavoro del Gruppo Sella, una realtà solida da cui partire per costruire un futuro stabile.

Vi mostreremo come visionare le posizioni aperte del Gruppo Sella e come inviare la candidatura.

Il Gruppo Sella è un’impresa volta all’innovazione che si basa su tre obiettivi principali. La soddisfazione del cliente, i comportamenti etici e la ricerca della fiducia. Tre punti cardini su cui costruire un lavoro in continua evoluzione, capace di adattarsi ai continui cambiamenti tecnologici e alle necessità dei cittadini. La realtà lavorativa è professionale e solida, formata da persone in grado di dare il proprio contributo per creare insieme l’ecosistema finanziario del futuro. I candidati perfetti hanno lo sguardo volto al domani, alla soddisfazione del cliente e alla crescita dell’impresa. Al momento il Gruppo vanta sedi in sette Paesi del mondo, più di 5.400 collaboratori di cui il 50% donne. Se volete anche voi entrare a far parte di questa azienda è il momento di vagliare le posizioni aperte e inviare la candidatura per l’offerta di lavoro più affine al proprio profilo professionale.

Gruppo Sella, le posizioni aperte

Il link di riferimento da cui partire per scoprire le posizioni aperte del Gruppo Sella è questo. Nella pagina dedicata alle offerte di lavoro si potrà cercare un ruolo per parola chiave o figura professionale, filtrando la ricerca per sede, azienda, ambito (Consulenza retail, risorse umane, data, execution, organizzazione, acquisti, servizi tecnici…) o tipologia di lavoro (tempo indeterminato, apprendista o stagista).

Al momento ci sono ben 79 proposte da valutare con assunzioni in diverse sedi sparse per tutta Italia. Citiamo la ricerca di Analisti organizzativi, Responsabili di progetto, Specialisti del contratto, Commerciante di oggetti di scena Junior, Analisti funzionali. Cliccando sulla figura professionale di proprio interesse si conosceranno i dettagli dell’offerta di lavoro.

Dai requisiti all’invio del curriculum

Per ogni posizione aperta il Gruppo Sella riporta l’orario di lavoro (tempo pieno, part time), la data di pubblicazione dell’offerta, le caratteristiche dell’occupazione e i requisiti necessari. Prendiamo come esempio il Commerciale Retail. Il ruolo prevede la consulenza al cliente per fornire le soluzioni più idonee alle esigenze avanzate. Si richiede la Laurea Triennale o magistrale da conseguire o appena conseguita preferibilmente in area economica, intraprendenza, spigliatezza, capacità organizzative e forte orientamento al cliente. Il Gruppo illustra, poi, il tipo di percorso che il candidato potrà compiere nell’azienda.

Una volta individuata l’offerta più idonea basterà cliccare sulla voce “Presenta candidatura” per compilare automaticamente o manualmente il curriculum vitae (o risalire ad un CV già inviato in precedenza) e candidarsi alla posizione aperta. Cosa fare se al momento non risultano offerte in linea con il proprio profilo? Il Gruppo Sella permette di inviare una candidatura spontanea – clicca qui.