Decathlon cerca personale, per molti il lavoro dei sogni: come candidarti

Decathlon assume figure professionali da inserire nell’organico. Pronti a costruire l’occasione che potrebbe cambiare le vostre vite?

Scopriamo le posizioni aperte della nota azienda francese e le modalità per inviare la candidatura.

Decathlon è un’azienda che non ha bisogno di presentazioni. Gli sportivi di tutta Italia – e non solo – amano vestire i capi in vendita negli store o utilizzare attrezzi da palestra, biciclette, tavole da surf, racchette, zaini acquistabili da Decathlon. I prodotti sono di qualità, progettati per soddisfare ogni necessità dei clienti e per migliorare l’esperienza sportiva. Il tutto con un obiettivo di sostenibilità per essere utili non solo alle persone ma anche al pianeta. Da qui gli obiettivi di eco-design al 100% entro il 2026, lo sfruttamento delle energie rinnovabili per tutti gli store e la vendita di prodotti al 100% riparabili. Una realtà solida, in continua evoluzione e al passo con i tempi. Lavorare per la grande azienda significherebbe poter coniugare la passione per lo sport ad un’occupazione gratificante. Le posizioni aperte sono numerose, vediamone alcune e come candidarsi.

Decathlon assume, le posizioni aperte

Per controllare tutte le posizioni aperte basterà accedere al portale dell’azienda ed entrare nella sezione dedicata alle assunzioni – clicca qui. Le offerte di lavoro sono divise per aree lavorative, Retail, Logistica, Produzione, Finance, IT e Sviluppo. La ricerca potrà essere filtrata inserendo la qualifica ricercata e la località di riferimento oppure l’interessato potrà visionare tutte le posizioni aperte per poi scegliere quella a cui candidarsi.

Al momento, ad esempio, Decathlon cerca numerosi Sales Assistants per varie sedi distribuite in tutta Italia da Lecce a Giugliano, da Casoria a Taranto, da Catanzaro a Venaria Reale. Tra le figure ricercate, poi, citiamo il tecnico di laboratorio regionale a Basiano, Warehouse Operative a Maddaloni, Brandizzo, Basiano, il Digital Leader a Desio, l’Accounting Specialist e il Financial Planner and Analyst a Desio.

Come inviare la candidatura

Per inviare la candidatura basterà selezionare la posizione aperta di interesse. Si aprirà una pagina in cui si potranno leggere le caratteristiche dell’occupazione nonché i requisiti richiesti. Prendiamo come esempio il Financial planner. Sarà co-responsabile della redazione di un Conto Economico, analizzerà gli scostamenti tra consuntivo e budget, accompagnerà la BU nella gestione quotidiana. Tra i requisiti la conoscenza della materia economica, ottima conoscenza della lingua inglese, capacità di problem solving e attitudine da leader.

Una volta trovata l’offerta in linea con il proprio profilo professionale basterà compilare il form con nome, cognome, e-mail, il file del curriculum vitae e confermare l’invio della candidatura.